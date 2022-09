“Rusia deja muerte por doquier”: Ucrania denuncia el hallazgo de fosas comunes con cientos de muertos en las zonas liberadas

Todavía no está claro qué pasó con las víctimas. Relatos iniciales indican que algunas de ellas pueden haber muerto debido a los bombardeos y la falta de acceso a atención médica.

También hay indicios de que algunas de las tumbas podrían pertenecer a soldados ucranianos.

El jefe de la policía regional, Volodymyr Tymoshko, dijo a la BBC que se cree que más de 400 cuerpos fueron enterrados en el lugar.

Izium fue invadida en los primeros días de la guerra y utilizada por Rusia como un centro militar clave para abastecer a sus fuerzas desde el este.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que las “acciones de procedimiento necesarias” ya comenzaron en el área.

“Queremos que el mundo sepa lo que realmente está sucediendo y a qué ha llevado la ocupación rusa. Bucha, Mariúpol, ahora, desafortunadamente, Izium… Rusia deja muerte por doquier. Y debe rendir cuentas por eso”, afirmó el mandatario.

Zelensky se refería a las supuestas fosas comunes encontradas en Bucha, cerca de la capital, Kyiv, y también cerca de Mariúpol, el puerto clave del sureste de Ucrania ahora ocupado por tropas rusas.

A mass burial was found in Izyum, Kharkiv region. Necessary procedures have already begun. All bodies will be exhumed and sent for forensic examination. Expect more information tomorrow.

Russia is a murderer country. A state sponsor of terrorism. pic.twitter.com/7pKTrYvlUF

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) September 15, 2022