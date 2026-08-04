“Safari humano”: el video que muestra cómo un dron ruso persigue a un vendedor ambulante ucraniano antes de explotar

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, compartió en las redes sociales un video en el que se ve cómo un dron persigue a un hombre en el sur del país y lo calificó como un ejemplo de un ataque ruso tipo “safari” contra civiles.

El video muestra un dron que persigue a un vendedor ambulante en una calle de la región ucraniana de Jersón.

El hombre intenta alejarse del dron que lo sobrevuela, escondiéndose tras una furgoneta blanca mientras es perseguido.

Finalmente, el dron cae sobre él, explotando al momento de impactarlo y dejándolo herido.

A veces denominado “safari humano”, el uso de drones operados a distancia contra civiles ha sido frecuentemente empleado por los rusos para aterrorizar a los residentes de las zonas del frente en Ucrania.

“El mundo debe ver esto”, escribió Zelensky en Telegram. “Debe ver todas las pruebas de que Rusia se ha vuelto loca y que los soldados rusos disfrutan matando y torturando a la gente”.

El video muestra un “salvaje crimen de guerra”, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha.

El funcionario dijo que los safaris aéreos son una “estrategia rusa deliberada y sistemática”.

“El sádico que maneja este dron sabe perfectamente que su objetivo es un civil”.

Añadió que el ataque forma parte de una campaña rusa deliberada para intimidar a la población civil y exigió una condena internacional.

Posteriormente, el gobernador de la región de Jersón publicó un video en el que se ve al hombre, identificado como Yuriy, un vendedor ambulante de verduras de 52 años, hablando desde la cama de un hospital tras el ataque con drones.

Yuriy contó que él y su esposa habían empezado a colocar cajas de verduras junto a su furgoneta cuando oyó un zumbido característico encima de ellos.

Cuando su esposa huyó, el dron se dirigió hacia él. Levantó unas cabezas de ajo hacia la cámara del dron para mostrarle al operador que no estaba intentando filmarlo.

“Pudo ver que tenía tomates, pepinos y berenjenas en el suelo”, dijo Yuriy. “Incluso se metió debajo de la sombrilla cuando yo salí corriendo por el otro lado”.

Sin embargo, el dron se abalanzó sobre él y explotó. Yuriy sufrió una conmoción cerebral, un traumatismo y múltiples heridas de metralla, según informó su médico. Su furgoneta quedó destruida.

Como si fuera un safari

El equipo de BBC Verify geolocalizó el video en un mercado junto a una rotonda en el distrito de Tavriiskyi, al norte de Jersón.

No está claro quién grabó el ataque ni cómo, pero la primera copia pública que encontró BBC Verify fue compartida por una cuenta de Instagram proucraniana el martes por la mañana.

Se ha denunciado que Rusia realiza ataques de tipo “safari” desde hace tiempo en Jersón, que se encuentra a pocos kilómetros de la línea del frente.

Un informe de la ONU de 2025 constató que las fuerzas armadas rusas “mataban y herían repetidamente a civiles” en la zona utilizando drones para atacarlos.

Los videos grabados por los drones antes de que exploten contra sus objetivos suelen publicarse en internet, lo que permite a miles de personas presenciar los últimos momentos de las aterrorizadas víctimas.

“Publicar videos de civiles muertos y heridos constituye un crimen de guerra contra la dignidad personal”, declaró la ONU.

*Información adicional de Richard Irvine-Brown, BBC Verify.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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