Tiroteo en Nueva Jersey: lo que se sabe del ataque contra un supermercado judío en el que murieron seis personas

Decenas de agentes policiales fueron desplegados ante el ataque contra el supermercado. AFP

Dos personas armadas no identificadas entraron disparando dentro del local donde luego se atrincheraron mientras se enzarzaron en un duro enfrentamiento a tiros con la policía.

“Esto era como una zona de guerra”, le dijo un testigo a la televisora estadounidense CBS acerca de la tarde sangrienta que se saldó con la muerte de seis personas, incluyendo un policía y los dos atacantes.

“Este es uno de los mayores tiroteos que he visto en mucho tiempo. Y yo estuve en Vietnam”, le dijo Willy McDonald, otro testigo de 67 años de edad, al diario The New York Times.

Aún se desconocen qué motivó el ataque pero la policía de New Jersey ha dicho que el objetivo era el supermercado judío, mientras que el alcalde Steven Fulop ha dicho que “el odio y el antisemitismo” no tienen cabida en esa ciudad.

Pero, ¿qué ocurrió?

Del cementerio al supermercado

El jefe de policía de New Jersey, Mike Kelly, explicó que el episodio de violencia se inició en un cementerio ubicado a 1.6 kilómetros del supermercado, en torno al mediodía del martes.

AFP Según testigos, durante el tiroteo el área en torno al supermercado judío parecía un campo de batalla.

Entonces, se cree que el detective Joseph Seals -quien formaba parte de un programa estatal para confiscar armas ilegales- fue asesinado cuando se acercó a dos sospechosos que se encontraban a bordo de una camioneta sospechosa de estar vinculada con un homicidio reciente.

La pareja, un hombre y una mujer, abandonó el lugar y se dirigieron hacia el supermercado judío donde entraron disparando de forma indiscriminada, llamando la atención de dos policías que se encontraban patrullando a pie por la zona y que fueron los primeros en atender la emergencia.

Un objetivo deliberado

Aunque oficialmente no se conocen las causas del ataque, el alcalde Fulop le dijo a la prensa que las cámaras de seguridad de la zona muestran cómo los sospechosos se dirigieron “lentamente” hacia el supermercado, luego “calmadamente abrieron la puerta con dos rifles y comenzaron a disparar dentro de la tienda“.

EPA La policía cree que las tres muertes dentro de la tienda fueron causadas por los sospechosos.

El director de Seguridad Pública de la ciudad, James Shea, agregó que cuando se bajaron de la camioneta, los sospechosos pasaron al lado de muchas personas pero siguieron avanzando sin disparar hasta que llegaron a la tienda.

Según dijo este miércoles The New York Times, uno de los sospechosos había publicado en internet declaraciones contra los judíos y en contra de la policía. Esa información, sin embargo, no ha sido confirmada oficialmente.

¿Quiénes son las víctimas?

Además del detective Seals y de los dos sospechosos que cayeron en el enfrentamiento con la policía, dentro de la tienda fallecieron tres personas.

Getty Images El supermercado kosher pertenece a miembros de la comunidad judía ortodoxa de Jersey City.

Aunque las autoridades no han revelado la identidad de estas personas, líderes de la comunidad judía jasídica que hace vida en la ciudad identificaron a dos de sus miembros como víctimas del ataque en el supermercado.

Una de ellas era Leah Minda Ferencz, de 33 años de edad, quien se encontraba entonces atendiendo el supermercado propiedad de ella y de su marido Moshe, quien en ese momento no se encontraba en el lugar.

La otra víctima identificada por la comunidad era Moshe Deutsch, un estudiante de Estudios Rabínicos de 24 años de edad.