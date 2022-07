Tiroteo en Uvalde: la indignación de las familias por el video que muestra la inacción de la policía durante la matanza en la escuela

La grabación, que confirma muchos de los detalles ya dados por funcionarios de Texas, comienza desde el momento en que el atacante choca su vehículo cerca de la escuela.

Luego dispara a transeúntes antes de entrar en el centro de estudios y caminar sin obstáculos por los pasillos.

Después muestra a un alumno que regresa a clase desde el baño y que, tras ver al atacante caminando por el pasillo frente a él, se queda inmóvil, se da la vuelta y huye.

Los gritos de los niños fueron eliminados del video, pero las múltiples ráfagas de disparos del asesino se escuchan claramente.

WARNING: DISTURBING VIDEO. VIEWER DISCRETION ADVISED.

Newly released surveillance video from the Uvalde school shooting, obtained by the Austin-American Statesman, shows what transpired inside Robb Elementary School on May 24. pic.twitter.com/ms7rAHHVSp

— CBS News (@CBSNews) July 13, 2022