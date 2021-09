Tormenta Ida: Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania en estado de emergencia por unas “brutales inundaciones” que han dejado al menos 14 muertos

Ante ello, los gobernadores de estos estados del noroeste de Estados Unidos declararon este miércoles el estado de emergencia, y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que la ciudad está ante “un evento meteorológico histórico” con “brutales inundaciones” y “condiciones peligrosas” en las carreteras.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos afirmó que se registraron 3,15 pulgadas (8 cm) de lluvia en el Central Park de Nueva York en solo una hora.

El alcalde de la ciudad de Passaic, en Nueva Jersey, Hector Lora, le dijo a la CNN que el cuerpo de un hombre de unos 70 años fue recuperado de un vehículo que había sido arrastrado por las aguas.

Además, 5 personas murieron en el mismo edificio en la ciudad de Elizabeth.

En Nueva York, al menos 8 personas murieron en el barrio de Queens, entre ellas un niño de dos años, al quedar atrapadas en los sótanos de sus casas.

La policía de Nueva York ha instado a la gente a mantenerse alejada de las carreteras y el departamento de bomberos ha dicho que está respondiendo a llamadas en toda la ciudad.

Gran parte de las líneas de metro de la ciudad fueron cerradas y muchos servicios de trenes y vuelos quedaron suspendidos.

En la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, las autoridades dijeron que había “varias víctimas”, sin confirmar un número.

Getting a bit of rain in New York City tonight…@Gothamist @nytimes @NYDailyNews pic.twitter.com/JaC9XA6XC7

— Alex Etling (@AlexEtling) September 2, 2021