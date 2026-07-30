Trump anuncia un acuerdo para “el desarme total” de Hamás en Gaza que fue confirmado por el grupo palestino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la Junta de Paz creada por su gobierno alcanzó un acuerdo para el “desarme completo” de Hamás y otros grupos armados en Gaza.

Un alto funcionario de Hamás le dijo a la BBC que aceptaron el plan de la Junta de Paz para desarmarse completamente en Gaza, y que pronto se emitirá un comunicado oficial. Israel aún no se ha pronunciado.

Trump dijo que Israel se retiraría de Gaza “a medida que se complete el desarme” y calificó el acuerdo como “un paso crítico para que Gaza finalmente sea gobernada por un nuevo gobierno palestino”.

La segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza, mediado por Estados Unidos, incluye el desarme de Hamás. Esta fase también contempla la reconstrucción de Gaza.

Getty Images Más de 73.000 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza.

El acuerdo de desarme

En una publicación en Truth Social, el presidente de EE.UU. dijo: “Este es un hito importante en la implementación del Plan de 20 Puntos de Trump. El acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas. A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán, y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad de que Gaza sea segura para sus residentes y sus vecinos”.

También agradeció a los mediadores de Egipto, Catar y Turquía.

El Cairo será sede de una reunión de mediadores sobre la segunda fase del plan de alto el fuego, según reportó la agencia AFP citando medios estatales egipcios.

Anteriormente, fuentes no identificadas que hablaron con la agencia Reuters informaron que las conversaciones entre los mediadores y los líderes de Hamás en El Cairo sobre la implementación del plan de paz habían logrado avances poco frecuentes, pero un funcionario israelí dijo que los términos propuestos no eran satisfactorios.

Tras el anuncio de Trump, el diario Times of Israel reportó, citando una fuente no identificada, que el acuerdo había sido firmado entre negociadores de Hamás, así como de la junta y los países mediadores.

Pero agregó que “una oficina israelí” emitió un comunicado señalando que la propuesta de desarme no cumplía con las exigencias de Jerusalén.

Medios israelíes reportaron que Israel se oponía a un acuerdo que se estaba discutiendo con Hamás.

Getty Images A principios de este mes, Hamás eligió a un nuevo líder, Khalil al-Hayya

Las negociaciones en El Cairo

En abril de este año, Hamás rechazó el plan de desarme de una figura clave en los esfuerzos de paz de Trump para Gaza, según le dijo a la BBC un alto funcionario palestino familiarizado con las negociaciones.

A principios de este mes, Hamás eligió a un nuevo líder, Khalil al-Hayya. Reemplazó a Yahya Sinwar, quien murió en un ataque del ejército israelí en Gaza en octubre de 2024. Como negociador jefe de Hamás, Hayya lideró las delegaciones del grupo en conversaciones indirectas de alto el fuego, reuniéndose con mediadores en Egipto y Catar.

La BBC reportó este año que se pensaba originalmente que la Junta de Paz estaba destinada a ayudar a poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza y supervisar la reconstrucción. Pero su estatuto propuesto no menciona el territorio palestino y parece estar diseñado para sustituir las funciones de la ONU en el territorio palestino.

Hamás lideró un ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.

Israel respondió lanzando una campaña militar masiva en Gaza, durante la cual han muerto más de 73.000 personas, incluidos 21.280 niños, según el ministerio de salud de Gaza, controlado por Hamás.

BBC

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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