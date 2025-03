Trump deporta a El Salvador a cientos de venezolanos pese a la orden judicial que le prohibía hacerlo

Un avión con más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos aterrizó en El Salvador, horas después de que un juez estadounidense ordenara al gobierno de Donald Trump no hacerlo.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en redes sociales que 238 miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua habían llegado en la mañana del domingo, junto con 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

La llegada de los deportados al país centroamericano se produjo pese a que un juez federal le había impedido al presidente Trump invocar una centenaria ley para justificar las deportaciones, algo que Bukele ridiculizó en una publicación posterior.

“¡Uy!… Demasiado tarde”, escribió el mandatario salvadoreño.

Bukele informó que los detenidos fueron trasladados de inmediato al Centro de Internamiento de Terroristas (Cecot) de El Salvador “por un año”, renovable, lo que sugiere que podrían permanecer allí más tiempo.

“Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una alta por nosotros”, añadió.

Getty Images El presidente Trump ignoró una orden judicial que le prohibía expulsar a los venezolanos, aplicando una ley del siglo XVIII.

Abierto desacato

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, confirmó la llegada de los presuntos pandilleros a El Salvador y agradeció a Bukele, calificándolo como “el líder de seguridad más firme de nuestra región”.

El sábado por la noche, el juez James Boasberg ordenó paralizar, por 14 días, las deportaciones ordenadas por Trump, quien invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

La ley faculta al gobierno detener y expulsar, en tiempos de guerra, a personas que amenacen la seguridad del país, sin tener que garantizarle a los afectados el debido proceso.

La última vez que el texto fue aplicado fue para internar a ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.

El sábado, Trump declaró que el Tren de Aragua estaba “perpetrando y amenazando con realizar una invasión o incursión predatoria contra el territorio de EE.UU.”.

Y acto seguido ordenó que todos los ciudadanos venezolanos en el país que tengan al menos 14 años de edad, que sean miembros del Tren de Aragua y que “no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales” sean “detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros”.

La resolución presidencial fue suspendida por el juez Boasberg, por considerar que la ley no es aplicable en este caso, publicó el diario The New York Times.

Tras enterarse de que aviones con deportados habían despegado, el funcionario ordenó su regreso, informó The Washington Post.

Rubio, en un comunicado, confirmó el domingo que las deportaciones se realizaron al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros, pero no mencionó el dictamen judicial.

“Cientos de criminales violentos fueron expulsados de nuestro país”, declaró.

Reuters Los deportados fueron enviados inmediatamente al Cecot, donde permanecerán “por un año”, plazo que puede renovarse, dijo Bukele.

Directo a la ‘megacárcel’

Un video adjunto publicado por Bukele en redes sociales muestra filas de hombres con grilletes de pies y manos, siendo escoltados por agentes armados desde el avión.

En la grabación se ve como algunos detenidos son introducidos en la parte trasera de vehículos blindados, mientras que a otros, encorvados porque los agentes les agachan la cabeza, son obligados a subir a autobuses.

El video también muestra una vista aérea de una larga y sinuosa escolta policial que conduce los autobuses hacia la infame megacárcel de El Salvador: El Cecot.

La cárcel de máxima seguridad es un logro de Bukele y forma parte de su esfuerzo por combatir el crimen organizado en el país centroamericano.

La prisión, con capacidad para 40.000 personas, ha sido criticada por grupos de derechos humanos, los cuales denuncian que en la misma los reclusos son maltratados y no se les garantizan sus derechos.

El acuerdo entre EE.UU. y El Salvador es una señal del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Gracias por su apoyo y amistad”, le dijo Rubio a Bukele el domingo.

El Salvador fue el segundo país que el jefe de la diplomacia estadounidenses visitó tras su juramentación hace unas semanas.

Durante ese viaje, realizado en febrero, Bukele ofreció inicialmente acoger a deportados estadounidenses, afirmando que esto ayudaría a financiar la gigantesca instalación Cecot.

Reuters Esposados y obligados a estar agachados, así fueron recibidos en la “megacárcel” de El Salvador los venezolanos deportados por el gobierno de Trump.

Golpe de efecto

Las últimas deportaciones del segundo mandato de Trump forman parte de la larga campaña del presidente contra la inmigración ilegal en EE.UU.

En enero, Trump firmó una orden ejecutiva que declaraba al Tren de Aragua y a la MS-13 “organizaciones terroristas extranjeras”.

El magnate republicano ganó las presidenciales de noviembre pasado, en parte, por sus promesas de poner en marcha la mayor operación de deportación en la historia del país.

Hasta ahora, la agenda no ha cumplido con las expectativas, ya que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) no han alcanzado la cuota diaria de arrestos fijada por Trump.

Un informe reciente reveló que los agentes de ICE habían deportado menos inmigrantes en febrero que en el mismo mes del año anterior durante la administración del demócrata Joe Biden: 11.000 en febrero de 2025, en comparación con 12.000 en febrero de 2024.

*con información de Lisa Lambert y Brandon Drenon

BBC

