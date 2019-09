Trump despide a su asesor de seguridad nacional John Bolton

“Informé anoche a John Bolton que ya no se requieren sus servicios en la Casa Blanca. Tuve fuertes desacuerdos con muchas de sus sugerencias, así como otros en el Gobierno”, afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Pedí a John su renuncia, que me fue entregada esta mañana. Agradezco mucho a John por sus servicios. Nombraré un nuevo asesor de Seguridad Nacional la semana que viene”.

Bolton, exembajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas y considerado un republicano de línea dura en temas de Defensa, tomó posesión del cargo en abril de 2018, después de que el presidente estadounidense anunciara la salida de ese puesto del general H.R. McMaster.

Entonces, fue el tercero en ocupar ese cargo en el gobierno de Trump, tras el citado general y Michael Flynn.

La noticia se produce en medio de informaciones que apuntan a divisiones en el seno del gobierno de Trump sobre la cancelación del plan para invitar a líderes del Talibán a Estados Unidos para un diálogo.

Bolton se oponía a las conversaciones de paz con el Talibán. Trump canceló esos planes el pasado fin de semana después de que inicialmente invitara al grupo a Estados Unidos para retomar ese contacto.

“Al presidente no le gustaron muchas de sus políticas, tenían desacuerdos”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.

Bolton no tardó en reaccionar y publicó un escueto mensaje en Twitter al respecto, en el que aparentemente disputa la versión de lo ocurrido difundida por el mandatario.

I offered to resign last night and President Trump said, “Let’s talk about it tomorrow.”

— John Bolton (@AmbJohnBolton) September 10, 2019