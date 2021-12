Bill Gates: qué dijo el magnate sobre los viajes al espacio que han hecho algunos de los hombres más ricos del mundo

Sin embargo, Bill Gates no está invirtiendo su fortuna en estos esfuerzos fuera del planeta.

Gates, considerado como la cuarta persona más rica del mundo, según la revista Forbes, tiene lo que él considera aspiraciones más elevadas en la Tierra.

Si bien las constelaciones de internet como Starlink de SpaceX y el Proyecto Kuiper propuesto por Amazon tienen como objetivo brindar soluciones con fines de lucro a los problemas urgentes de conectividad del planeta. Gates le dijo a Becky Anderson de la cadena de televisión “CNN” que los problemas más básicos consumen su tiempo ahora.

“La carrera espacial, mucho de eso es un mercado comercial. Tener excelentes conexiones a internet en toda África es algo bueno. Usar satélites de observación para ver qué está sucediendo con la agricultura y el cambio climático. Así que eso no tiene una motivación filantrópica del todo. Espero que las personas ricas encontrarán formas de devolver su riqueza a la sociedad con un gran impacto. Claramente, tienen habilidades. No pueden, o no deberían, querer consumirlas todas por sí mismas”, dijo el multimillonario.

“Hasta que podamos deshacernos de la malaria y la tuberculosis, y todas estas enfermedades que son tan terribles en los países pobres, ese será mi enfoque total”, agregó.

Los esfuerzos filantrópicos del magnate han avanzado y muestra de ello es que una asociación de la Fundación Bill y Melinda Gates con la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dhabi acaba de ayudar con éxito a erradicar la oncocercosis, comúnmente conocida como ceguera de los ríos, en Níger, el primer país africano en hacerlo.

La enfermedad se transmite a los humanos a través de la exposición a picaduras repetidas de moscas negras infectadas y puede causar ceguera permanente.

Más del 99% de las personas infectadas con ceguera de los ríos viven en 31 países africanos, según la Organización Mundial de la Salud,

“Tener a Níger como el primer país declarado eliminado por completo de la ceguera de los ríos, demuestra que podemos lograrlo en todo el continente”, agregó al respecto Gates.

El fundador del gigante Microsoft dice que, si tuviera una aspiración para 2022, sería erradicar la polio.

“Esa es una causa grande e importante para mí. Entonces, si Afganistán puede mantenerse estable, parece que finalmente reduciremos la polio salvaje a cero. Y hemos estado trabajando en eso durante más de 20 años”, comentó.

“Realmente necesitamos invertir en la salud de África, para que los niños sobrevivan, para que tengan una buena nutrición y ese es el futuro, para que puedan recibir una buena educación y levantar el continente … Así que siempre salimos y decimos que queremos que más gobiernos y filántropos se involucren”, reiteró Gates.

Hace más de diez años, Bill Gates, junto con Melinda Gates y Warren Buffett, crearon Giving Pledge, un compromiso hecho por 40 de las personas más ricas de Estados Unidos para dar la mayor parte de su riqueza para abordar algunos de los problemas más urgentes del mundo.