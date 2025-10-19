Brazo mecánico, motosierras y fuga perfecta: así robaron el Louvre en siete minutos, el museo más famoso del mundo

Varios delincuentes asaltaron este domingo 19 de octubre el museo del Louvre, en París, y huyeron con joyas “de un valor inestimable”, según diversas fuentes.

La famosa pinacoteca, hogar de la Mona Lisa y la Venus de Milo, anunció que no abriría ese día por “motivos excepcionales”, sin dar más detalles.

Una fuente cercana al caso indicó a AFP que los hechos ocurrieron entre las 9.30 y las 9.40 horas locales, poco después de la apertura al público del museo.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó a medios locales que “tres o cuatro” ladrones ingresaron al museo desde el exterior, usando un brazo articulado instalado en un camión para acceder a la sala Apolo.

Allí permanecieron unos siete minutos y saquearon dos vitrinas, precisó.

Aunque el valor del botín aún se evalúa, el funcionario afirmó que las piezas robadas tenían un valor inestimable.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, quien informó del robo a primera hora de la mañana, señaló después que una de las joyas sustraídas fue hallada cerca del museo.

Según el sitio web del Louvre, en la galería asaltada se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, conocido como el Rey Sol. Entre estas joyas figuran tres diamantes históricos —el Regent, el Sancy y el Hortensia—, así como un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón obsequió a su esposa, la emperatriz María Luisa.

Pequeñas motosierras

La Fiscalía de París indicó a AFP que abrió una investigación por robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos, encomendada a la brigada de represión del crimen organizado de la Policía Judicial.

La investigación contará también con el apoyo de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales.

Según una fuente policial, los asaltantes estaban equipados con pequeñas motosierras. Una moto fue localizada tras su huida.

Periodistas de AFP observaron el ingreso de un equipo forense de la policía en el Louvre. En la explanada exterior del museo patrullaban soldados armados con rifles automáticos.

Al anunciar la noticia, la ministra de Cultura precisó que el asalto no dejó heridos.

Contactado por AFP, el museo no quiso hacer comentarios por el momento.

El Louvre de París es el museo más visitado del mundo, con cerca de nueve millones de visitantes en el 2024, de los cuales el 80% eran extranjeros.

Varios museos franceses han sido objeto de robos y hurtos recientemente, lo que ha puesto en evidencia fallos en los sistemas de seguridad y vigilancia.

En septiembre, varias muestras de oro nativo fueron robadas en el Museo Nacional de Historia Natural de París, que lamentó una “pérdida inestimable”.

En noviembre del año pasado, cuatro ladrones irrumpieron a plena luz del día en el museo Cognacq-Jay de París y robaron tabaqueras y otros objetos valiosos tras romper una vitrina con hachas y bates de béisbol.

“Sabemos muy bien que hay una gran vulnerabilidad en los museos franceses”, reconoció este domingo el ministro del Interior, quien añadió que el departamento de Cultura lanzó recientemente un plan de seguridad que también incluye al Louvre.