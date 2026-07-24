Brote de ciclosporiasis en EE. UU.: qué se sabe de los más de 11 mil posibles casos y estados afectados

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que la investigación sobre el origen del brote de ciclosporiasis en ese país se amplió a nueve estados, donde se reportan aproximadamente 11 mil 573 posibles casos.

Los CDC afirman que, en la investigación sobre la infección parasitaria que provoca diarrea severa, el estado más afectado es Michigan, con 7 mil 664 casos registrados por las autoridades.

Los ocho estados restantes que forman parte de la investigación de los CDC son:

Illinois

Oklahoma

Pensilvania

Indiana

Kentucky

Ohio

Virginia Occidental

Ohio

De los más de 11 mil posibles casos registrados, los CDC indicaron que 1 mil 947 personas habrían estado expuestas en una franquicia de comida rápida.

Los CDC señalan que la cantidad de posibles casos podría ser mucho mayor que la cifra preliminar y que la infección no se limitaría a los estados mencionados.

De momento, más de 40 estados continúan las investigaciones para detectar posibles infecciones.

The Trump Administration has no higher priority than the safety and security of Americans. To reduce the risk of Ebola importation into the United States, CDC is temporarily restricting U.S. entry for travelers who were recently in the Democratic Republic of Congo (DRC).… pic.twitter.com/RzFReRpTUQ — TravelGov (@TravelGov) July 24, 2026

Las autoridades sanitarias vinculan el brote de ciclosporiasis con la lechuga iceberg cultivada en Guanajuato, centro de México. El producto habría sido distribuido por la compañía Taylor Farms, de California, a la cadena de comida rápida estadounidense.

Sin embargo, otras instituciones, como el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, afirmaron el pasado 17 de julio que los casos de ciclosporiasis registrados en ese estado "no estarían asociados con el brote de otros estados que involucran a la cadena de comida rápida".

Las autoridades de Carolina del Norte investigan otros alimentos, como el cilantro y el perejil, como posibles fuentes de la infección.

El parásito causa ciclosporiasis, cuyo principal síntoma es diarrea severa y frecuente, junto con pérdida de apetito, pérdida de peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos, detallaron los CDC.

Breaking News: An outbreak of cyclosporiasis linked to iceberg lettuce has expanded to nine states, including Pennsylvania, according to the CDC. This comes as federal officials investigate other illnesses, which they say are unrelated to this outbreak. https://t.co/TUJD4s5zKH — The New York Times (@nytimes) July 24, 2026

Según las autoridades, la infección no se transmite de persona a persona, sino que es más frecuente durante los meses de calor y se origina principalmente por el consumo de fruta o verdura contaminada.

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