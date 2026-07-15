Brote de diarrea en EE. UU.: Qué estados reportan más casos y qué parásito lo provoca

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) y otras autoridades federales han confirmado un aumento de los casos de ciclosporiasis, una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora.

De acuerdo con información de los CDC, siete mil son los casos confirmados o sospechosos de esta infección, la cual puede causar diarrea severa, pérdida de apetito y de peso, náuseas, fiebre y vómitos.

De los siete mil casos vinculados con esta infección parasitaria, los CDC señalan que 1 mil 645 han sido confirmados desde el pasado 1 de mayo y 5 mil 100 aún están bajo análisis.

En su informe más reciente, los CDC detallan que "la cifra real de enfermedades podría ser incluso mucho mayor", ya que las infecciones están "subdiagnosticadas".

El estado más afectado por esta infección, de acuerdo con las autoridades, es Míchigan, donde el Departamento de Salud y Servicios Humanos registra 3 mil 762 contagios.

De estos más de tres mil casos, 44 pacientes están hospitalizados. Por su parte, el estado de Ohio, el segundo con más contagios, registra 1 mil 119 casos positivos.

En total, los CDC confirman que son 34 los estados donde se han registrado casos de la infección, entre ellos Míchigan, Ohio, Virginia Occidental, Kentucky, California, Texas, Florida y Nueva York.

El reporte matizó que solo el 9% de las infecciones confirmadas han implicado hospitalizaciones y que ninguna ha causado muertes.

"Los departamentos de salud estatales y locales están trabajando en conjunto para investigar brotes multiestatales de infecciones por Cyclospora e identificar las fuentes de la enfermedad", apunta el informe.

An outbreak of diarrhea caused by the parasite cyclospora has risen to more than 3,000 cases in Michigan and Ohio, and the ongoing investigation suggests lettuce or salad greens may be the source.



However, Michigan health officials said other foods can’t be ruled out and no… pic.twitter.com/54D6YhOvZu — CNN (@CNN) July 13, 2026

El parásito causa la ciclosporiasis, cuyo principal síntoma es la diarrea severa y frecuente, junto con pérdida de apetito, pérdida de peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos, detallan los CDC.

Health officials are tracking a growing outbreak of a parasitic stomach illness that's now been reported in 31 states.



Since May, the CDC has confirmed 800 cases of cyclosporiasis, with more than 1,500 additional cases still under investigation. So far, 86 people have been… pic.twitter.com/kHiUIiuvpv — Fox News (@FoxNews) July 14, 2026

La enfermedad no suele transmitirse de persona a persona. Es más frecuente en los meses de calor, de mayo a agosto, y suele originarse por el consumo de frutas y verduras contaminadas.

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