¿Qué variante del covid-19 circula en Guatemala?

En las últimas semanas se observa un repunte de casos de covid-19 en Guatemala y, aunque los datos oficiales no evidencian ese comportamiento, los hospitales Roosevelt y General San Juan de Dios reportan cerca de cien casos y refuerzan las medidas de prevención.

De acuerdo con el último informe de secuenciación genómica del SARS-CoV-2 —virus que causa el covid-19—, realizado por el Laboratorio Nacional de Salud (LNS), la variante que estaría circulando en el país es ómicron, y el XFG.14.1 es el linaje prevalente.

La variante se consolidó como la predominante a escala global y comenzó a documentarse en enero del 2025, según el panel de control de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el covid-19. Esta surgió por una combinación genética de los linajes LF.7 y LP.8.1.2.

La OMS la catalogó como una variante bajo vigilancia e indicó que, según los datos recabados, no provocaba una enfermedad más grave ni una mayor mortalidad en comparación con otras variantes en circulación.

La última secuenciación que el LNS hizo sobre el covid-19 en Guatemala fue en diciembre del 2025. Indicó que recientemente no se ha realizado otra debido a que no han ingresado muestras positivas del SARS-CoV-2, pero que esta semana comenzaría la recolección para nuevos análisis.

Por su parte, Nancy Sandoval, jefa del Servicio del Departamento de Medicina Interna de la Unidad de Infectología del Hospital Roosevelt de Guatemala y vicepresidenta de la Asociación Panamericana de Infectología (API), refiere que actualmente está bajo vigilancia internacional la variante BA.3.2, denominada informalmente "Cicada", la cual es un linaje descendiente de ómicron BA.3.

Desde el 5 de diciembre pasado, la OMS mantiene bajo observación la evolución de dicha variante, que para marzo del 2026 ya estaba presente en unos 23 países, como reportan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

La infectóloga señaló que, hasta el momento, no hay evidencia de que la BA.3.2 cause una enfermedad más grave y que los síntomas no son distintos de los que provocan otras variantes.

Los síntomas son similares a los de un resfriado fuerte o un cuadro de influenza: fiebre, dolor de garganta y escalofríos; en algunos casos, dolor intenso de garganta y de cabeza persistente, tos y congestión nasal. Los casos se mantienen entre leves y moderados, y los pacientes se recuperan sin necesidad de hospitalización, según la médica.

Si bien las vacunas contra el covid-19 pueden reducir el riesgo de gravedad asociado con la variante BA.3.2, algunos estudios apuntan a que la protección que ofrecen contra la infección sintomática es menor.

La recomendación de Sandoval es consultar al médico ante cualquier síntoma, principalmente en poblaciones con mayor riesgo, como pacientes con comorbilidades (diabetes, enfermedad renal, cardiopatías, inmunosupresión u obesidad), personas mayores de 50 años, embarazadas o niños pequeños.

El problema es que en Guatemala el biológico no está disponible para la población. La prioridad en este momento, según centros de salud consultados, es la vacunación contra el sarampión.