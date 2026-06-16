Hospital San Juan de Dios reporta 66 casos activos de covid-19 y refuerza medidas de prevención

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Hospital San Juan de Dios reporta 66 casos activos de covid-19 y refuerza medidas de prevención

Al menos tres áreas del Hospital General San Juan de Dios se ven afectadas por casos activos de covid-19.

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CASOS DE COVID EN HOSPITAL GENERAL

El Hospital General San Juan de Dios reporta casos de covid-19 en junio de 2026. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

El Hospital General San Juan de Dios informó este martes 16 de junio que actualmente registra 66 casos activos de covid-19, según los monitoreos que efectúa su Departamento de Epidemiología.

De acuerdo con los datos, 43 de los casos corresponden a personal de salud y 23 a pacientes, principalmente en los servicios de Hematooncología, Nefrología y Medicina Interna.

Ante esta situación, el centro asistencial indicó que reforzó las medidas de prevención y bioseguridad, entre ellas, el uso obligatorio de mascarilla, el lavado frecuente de manos y la vigilancia epidemiológica en distintas áreas.

Afirmó que cuenta con suficiente equipo de protección y que los servicios continúan funcionando con normalidad mientras se mantienen las acciones de control y monitoreo.

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Según datos del Ministerio de Salud, desde el inicio de los casos de covid-19 en Guatemala, en el 2020, hasta el 14 de junio del 2026, el acumulado es de 1.3 millones en todo el país.

Mientras tanto, los decesos a escala nacional desde el 2020 suman 20 mil 323.

De acuerdo con los datos, el registro de casos recuperados a escala nacional desde el 2020 es de 1.2 millones.

Para leer más: Covid prolongado: las secuelas que dejan las reinfecciones y la importancia de la vacunación

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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