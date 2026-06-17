Reportan casos de Covid-19: síntomas, recomendaciones de prevención, señales de alerta y razones del repunte

Guatemala ha reportado nuevos casos de covid-19 en las últimas horas. Especialistas señalan que este comportamiento podría estar relacionado con las mutaciones genéticas del virus y la disminución progresiva de los niveles de anticuerpos en la población.

Nancy Sandoval, jefa del Departamento de Medicina Interna de la Unidad de Infectología del Hospital Roosevelt, explicó que el aumento de casos de Covid-19 responde a una combinación de factores inmunológicos y de protección comunitaria.

Datos recientes muestran focos activos de contagio, destaca Sandoval, luego de que el Hospital General San Juan de Dios reportó 66 casos activos, mientras que el Hospital Roosevelt confirmó 32 casos positivos, la mayoría entre personal de salud.

Según Sandoval, estas cifras reflejan un comportamiento heterogéneo del repunte, que varía según el centro asistencial, la población atendida y los niveles de vacunación.

Entre los factores que explican el incremento de casos se encuentran la disminución de la inmunidad poblacional, la circulación de variantes con mutaciones que favorecen el escape inmunológico parcial y la permanencia en espacios cerrados, una situación más frecuente durante la época de lluvias.

¿Por qué vuelven a surgir casos?

El médico internista Estuardo Rojas explicó que el repunte actual responde principalmente a dos factores. El primero es la capacidad del virus para mutar constantemente, ya que sus modificaciones genéticas le permiten evadir parcialmente las defensas del organismo y provocar nuevas infecciones.

El segundo factor está relacionado con la respuesta inmunitaria. Rojas indicó que, tras una infección o la vacunación, el organismo produce anticuerpos que ayudan a proteger contra el virus. Sin embargo, con el paso del tiempo, esos niveles disminuyen, lo que aumenta la vulnerabilidad frente a nuevas infecciones.

Variante bajo vigilancia

Sandoval indicó que la variante que actualmente se encuentra bajo vigilancia internacional es la BA.3.2, descendiente de Ómicron BA.3.

Esta subvariante presenta entre 70 y 75 mutaciones en la proteína espícula (spike), la mayor cantidad registrada desde la aparición de Ómicron.

“Esto es clínicamente importante porque la proteína espícula es precisamente la región que reconoce nuestro sistema inmunitario y contra la cual están dirigidas las vacunas actuales”, explicó la especialista.

Hasta ahora no existe evidencia de que BA.3.2 provoque una enfermedad más grave que otras variantes ni que genere síntomas significativamente distintos. Sin embargo, estudios citados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugieren que la protección de las fórmulas de vacunación 2025-2026 contra la infección sintomática disminuye frente a esta subvariante.

Aun así, los especialistas coinciden en que las vacunas continúan siendo eficaces para prevenir cuadros graves, hospitalizaciones y fallecimientos.

El Covid-19 puede confundirse con una gripe común, pero tienen diferentes consecuencias en la salud destacan expertos. . (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Síntomas más frecuentes

Los expertos señalan que el covid-19 puede confundirse con un resfriado fuerte o con influenza. Sin embargo, los síntomas más frecuentes siguen siendo similares a los observados al inicio de la pandemia, aunque se han agregado algunos nuevos. Entre ellos:

Dolor intenso de garganta

Dolor de cabeza persistente

Tos

Congestión nasal

Fatiga extrema

Dolores musculares o mialgias

Secreción nasal

Fiebre

Malestar general

Opresión en el pecho

Dificultad para respirar

Rojas indicó que las variantes más recientes se han caracterizado por provocar un dolor de garganta más intenso que el observado en etapas anteriores de la pandemia.

Signos de alarma

Sandoval recomienda buscar atención médica inmediata ante cualquiera de los siguientes síntomas:

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire en reposo

Saturación de oxígeno inferior a 92% o 94%

Dolor o presión persistente en el pecho

Confusión o dificultad para mantenerse despierto

Coloración violácea en labios o rostro

Fiebre alta persistente que no mejora después de tres o cuatro días

Deterioro clínico en personas con enfermedades crónicas

La especialista subrayó que las personas con diabetes, enfermedad renal, cardiopatías, inmunosupresión, obesidad, mayores de 50 años, embarazadas y niños pequeños deben consultar oportunamente, incluso cuando los síntomas parezcan leves.

¿Cómo protegerse?

Los especialistas recomiendan mantener las medidas básicas de prevención, como:

Lavado frecuente de manos

Uso de alcohol en gel

Cubrirse al toser o estornudar

Mantener ventilados los espacios cerrados

Utilizar mascarilla cuando existan síntomas respiratorios

Evitar la automedicación

Mantener el esquema de vacunación al día

En caso de síntomas, los expertos destacan que realizarse un hisopado podría ayudar a determinar si se trata de un resfriado común, influenza o covid-19. Además, aconsejan vacunarse a las personas que aún no lo han hecho