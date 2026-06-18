Ministerio de Salud no tiene vacunas contra el covid-19, mientras repuntan casos en Guatemala

En los dos hospitales de referencia del país, el Roosevelt y el General San Juan de Dios, los casos de covid-19 han aumentado en las últimas semanas. El reporte se acerca al centenar de personas contagiadas entre pacientes y personal sanitario. Pero, fuera de lo que sucede en estos centros, no hay una actualización oficial de casos.

Desde mayo del 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró al covid-19 como una enfermedad endémica, con lo que confirmó que el virus se volvía estacional. Guatemala se sumó a esa declaración en diciembre de ese año.

En las épocas frías, la enfermedad tiene mayor presencia en el país, y la recomendación de los médicos es la vacunación anual contra el virus. Sin embargo, actualmente la existencia del biológico en los servicios de salud pública es nula. Se consultó a varios y se indicó que no se cuenta con el biológico.

El Ministerio de Salud informó que la disponibilidad de la vacuna obedece a criterios técnicos, epidemiológicos y de abastecimiento nacional.

Agregó que, luego de la emergencia sanitaria, el monitoreo del covid-19 se mantiene en el país como parte de la vigilancia de enfermedades respiratorias.

Por ahora no hay vacunas, pero Salud señaló que se prevé el ingreso de dosis durante el tercer trimestre del año, con el fin de fortalecer la prevención en la población, conforme la planificación del Programa de Inmunizaciones de la cartera.

La primera dosis de la vacuna contra el covid-19 se aplicó el 25 de febrero del 2021, y las últimas dosis ingresaron al país en diciembre del 2023, con fecha de caducidad en mayo del 2024. Desde entonces, el sistema de salud pública no cuenta con el biológico.

El consolidado del Ministerio de Salud de dosis administradas contra el coronavirus en el país es de 20 millones 491 mil 871, cifra que incluye primeras y segundas dosis, refuerzos y vacunas adicionales.

Nancy Sandoval, jefa del Servicio del Departamento de Medicina Interna de la Unidad de Infectología del Hospital Roosevelt de Guatemala y vicepresidenta de la Asociación Panamericana de Infectología (API), indicó que el repunte de casos que se registra en el país ocurre por la disminución de la inmunidad contra la enfermedad entre la población, adquirida por infección natural o por vacunación; la circulación de nuevas variantes; la reducción de las medidas de vigilancia, y porque la población “subestima” la circulación comunitaria del virus.

Si bien las medidas básicas de prevención son importantes, como el lavado de manos, el uso de alcohol en gel, cubrirse al toser o estornudar, ventilar los espacios, usar mascarilla y aislarse voluntariamente ante síntomas de la enfermedad, la infectóloga indica que la vacunación es la acción “más eficaz” para evitar cuadros graves, hospitalización y muerte.

Por ello, recomienda mantener al día el esquema de vacunación contra el covid-19, principalmente en el personal de salud, las personas mayores de 50 años, quienes padecen enfermedades crónicas o inmunosupresión, las embarazadas y los niños con factores de riesgo.