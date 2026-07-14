Trump promete un “gran anuncio” sobre elecciones: esto es lo que revelará

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Trump promete un “gran anuncio” sobre elecciones: esto es lo que revelará

Donald Trump adelantó que ofrecerá un mensaje a la nación este jueves, en el que presentará un "gran anuncio" sobre la integridad electoral, a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre.

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WASHINGTON (United States), 14/07/2026.- US President Donald Trump speaks with Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi (not pictured) during their meeting in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 14 July 2026. This is Ali al-Zaidi's first foreign trip since he took office in May 2026. EFE/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

Foto de referencia: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con el primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 14 de julio de 2026. Esta fue la primera visita oficial al extranjero de Al Zaidi desde que asumió el cargo en mayo de 2026. (Foto: Prensa Libre, EFE).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que este jueves realizará un "gran anuncio" relacionado con la integridad electoral, durante un mensaje a la nación que pronunciará en horario de máxima audiencia, cuando faltan pocos meses para las elecciones de medio mandato previstas para noviembre.

"No hay nada más importante, porque sin elecciones libres y justas no hay país. También abordaremos otros asuntos, pero será un gran anuncio", declaró Trump durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi.

¿Qué se espera del discurso?

Aunque el mandatario no reveló el contenido específico de su anuncio, medios estadounidenses señalan que el discurso también incluiría referencias a las recientes tensiones con Irán y un llamado al Congreso para aprobar la reforma electoral impulsada por la Casa Blanca.

El mensaje será transmitido en horario estelar y fue anunciado por Trump un día antes, sin ofrecer mayores detalles sobre las medidas que presentará.

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El anuncio llega cuando el país se prepara para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que estará en juego la mayoría republicana en la Cámara de Representantes y el Senado.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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