Trump promete un “gran anuncio” sobre elecciones: esto es lo que revelará

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que este jueves realizará un "gran anuncio" relacionado con la integridad electoral, durante un mensaje a la nación que pronunciará en horario de máxima audiencia, cuando faltan pocos meses para las elecciones de medio mandato previstas para noviembre.

"No hay nada más importante, porque sin elecciones libres y justas no hay país. También abordaremos otros asuntos, pero será un gran anuncio", declaró Trump durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi.

¿Qué se espera del discurso?

Aunque el mandatario no reveló el contenido específico de su anuncio, medios estadounidenses señalan que el discurso también incluiría referencias a las recientes tensiones con Irán y un llamado al Congreso para aprobar la reforma electoral impulsada por la Casa Blanca.

El mensaje será transmitido en horario estelar y fue anunciado por Trump un día antes, sin ofrecer mayores detalles sobre las medidas que presentará.

Uno de los principales proyectos respaldados por el mandatario es la iniciativa Save America, que propone endurecer los requisitos para el registro y la votación en las elecciones federales.

Entre las medidas planteadas figura la exigencia de pruebas de ciudadanía y documentos de identidad con fotografía para poder votar.

Los legisladores del Partido Demócrata han criticado la propuesta al considerar que podría dificultar el acceso al voto de sectores vulnerables de la población.

Un debate que se mantiene desde 2020

Trump ha mantenido cuestionamientos sobre el sistema electoral estadounidense desde las elecciones presidenciales de 2020, cuando perdió frente al demócrata Joe Biden y denunció, sin presentar pruebas, la existencia de un fraude electoral.

El anuncio llega cuando el país se prepara para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que estará en juego la mayoría republicana en la Cámara de Representantes y el Senado.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.