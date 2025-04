Bukele dice que no devolverá a migrante deportado “por error” y lo acusa de terrorista

El Tribunal Supremo estadounidense ordenó el pasado jueves el regreso a Estados Unidos del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue enviado al Centro de Confinamiento para el Terroristo (Cecot) de El Salvador a pesar de que contaba con una orden judicial contra su deportación.

“Por supuesto que no voy a hacerlo. ¿Cómo voy a enviar a un terrorista a Estados Unidos?”, respondió el mandatario salvadoreño al ser cuestionado por la prensa en el Despacho Oval.

“No lo voy a liberar. No nos gusta liberar a terroristas en nuestro país“, agregó Bukele, quien dijo que su país acaba de convertirse en el más seguro del continente y que si liberara a “criminales” volvería a convertirse en “la capital mundial de los asesinatos”.

Previamente, en la misma reunión y preguntada por el propio Trump, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, apuntó que el retorno de Ábrego García no depende del Gobierno estadounidense si no del salvadoreño, puesto que esa persona se encuentra ahora bajo su custodia.

“Eso es cosa de El Salvador si lo quieren devolver, eso no nos toca a nosotros“, afirmó Bondi.

BREAKING: In a shocking moment, President Bukele says he won't return Abrego Garcia, who was accidentally sent to El Salvador. "How can I smuggle a terrorist into the United States? Of course I'm not going to do it." pic.twitter.com/871ExyrjvM