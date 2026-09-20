¿Caída global de Facebook e Instagram? Usuarios reportan fallas de redes este 20 de septiembre

Usuarios en redes sociales han informado este 20 de septiembre sobre problemas para ingresar a las plataformas de Facebook e Instagram.

Desde las 19 horas de este domingo, internautas han utilizado la plataforma X para reportar dificultades para ingresar, sobre todo, en las versiones de escritorio de dichas redes sociales.

Según el sitio DownDetector, donde las personas pueden reportar problemas en diferentes plataformas digitales, tanto Facebook como Instagram han mostrado irregularidades durante la noche del domingo.

Más de 17 mil reportes de usuarios han confirmado fallas en la plataforma de Facebook, mientras que en Instagram se contabilizan más de 3 mil.

En concreto, el 63 % de los reportes de Facebook apuntan a problemas para ingresar al sitio web, mientras que en Instagram es un 64 %.

User reports indicate problems with Facebook since 9:05 PM EDT.

How is it affecting you? #FacebookDownhttps://t.co/wNW22WkIt4 — Downdetector (@downdetector) September 21, 2026

Otros problemas que reportan los usuarios se presentan al momento de iniciar sesión o dentro de las aplicaciones móviles.

En las publicaciones de DownDetector en X, usuarios han confirmado los problemas para ingresar a las plataformas, desde México hasta Pensilvania.

User reports indicate problems with Instagram since 9:03 PM EDT.

How is it affecting you? #InstagramDownhttps://t.co/C7306bqwW2 — Downdetector (@downdetector) September 21, 2026

Hasta el momento, Meta, empresa dueña de estas plataformas, no se ha pronunciado sobre los problemas registrados por los usuarios.

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