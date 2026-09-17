California prepara nuevas reglas para la IA: esto planea hacer Gavin Newsom antes de dejar el cargo

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California prepara nuevas reglas para la IA: esto planea hacer Gavin Newsom antes de dejar el cargo

Gavin Newsom evalúa nuevas medidas para reforzar la seguridad y endurecer las normas sobre inteligencia artificial en California antes de dejar el cargo.

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El gobernador de California aseguró que planea tomar medidas de seguridad sobre inteligencia artificial (IA) antes de dejar el cargo.

Newsom, gobernador de California, hizo una serie de declaraciónes sobre sus planes para regular las normas de la IA en el Estado de California antes de dejar el cargo. (Foto Prensa Libre: EFE)

De acuerdo con EFE, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró a la prensa este 17 de septiembre que piensa tomar acciones sobre inteligencia artificial antes de dejar su cargo, en enero del 2027, después de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en noviembre del presente año.

El mandatario dejó abiertas todas las opciones para frenar los riesgos potenciales de la inteligencia artificial, puesto que no ha definido el rumbo exacto de su plan.

Newsom planteó la posibilidad de impulsar una iniciativa legislativa, establecer un marco para convocar una sesión especial o recurrir a una acción ejecutiva. También indicó que estudia utilizar las facultades de supervisión de las agencias estatales existentes, respaldadas por leyes, normas y reglamentos, según informó el periódico.

California se ha posicionado como uno de los estados que ha impulsado medidas pioneras para regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.

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El estado ya promovió un proyecto enfocado en las falsificaciones profundas o deepfakes, las marcas de agua digitales, la protección de la infancia y los trabajadores.

También se aprobó una medida que obliga a las empresas de inteligencia artificial a publicar sus protocolos de seguridad. Además, se firmaron otros dos proyectos de ley para salvaguardar la imagen digital de los artistas que pueda usarse en actuaciones generadas por IA.

El estado cuenta, además, con una Ley de Transparencia de IA. Esta establece el uso de marcas de agua dentro del contenido generado y obliga a las empresas a generar herramientas de detección y avisos informativos.

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