Calles partidas y pánico generalizado: los daños que deja el temblor más grande de los últimos 20 años en California

Testigos entrevistados por canales de televisión contaron cómo el temblor abrió cajones, dejó caer aparatos de TV y causó pánico entre muchos residentes.

“Podemos esperar muchas réplicas”, dijo la sismóloga Lucy Jones en una conferencia de prensa, confirmando que se trató del impacto más fuerte que se siente en el sur de California desde 1999.

Estas son algunas imágenes de los daños que dejó el movimiento sísmico.

Thursday's earthquake in Southern California was an eerie reminder of the 1994 Northridge quake that killed at least 60 people and caused billions of dollars in damage @wnct9 pic.twitter.com/dOrRfCfxvo

— Dillon Huffman (@DillonHuffmanTV) July 5, 2019