Cámara de vigilancia muestra los últimos minutos de vida de la auxiliar de vuelo que habría sido atacada por 11 hombres en Filipinas

Nuevos indicios se siguen presentando en la investigación por el crimen contra Christine Dacera, la asistente de vuelo que perdió la vida tras ser agredida sexualmente por un grupo de 11 sujetos, según las autoridades policiales.

Ahora un video de seguridad del hotel en el que se celebró una fiesta por el fin de año sale a la luz, se ve como la victima camina junto a uno de los sospechosos, Valentine Rosales, a quien se le aprecia sonreír mientras avanza por uno de los pasillos.

Ambos se detienen frente a una habitación, llaman a la puerta y mientras son recibidos, ella le da un beso al sospechoso. Ese es el último registro de la mujer con vida.

La auxiliar de vuelo fue atacada por 11 hombres, según la versión preliminar, pero la investigación parece no tener indicios sólidos, ya que los sospechosos dejaron recientemente la prisión.

Según citan medios locales, las autoridades analizan cerrar el caso tras presentar cargos temporales por homicidio y violación, uno de los sospechosos identificado como Gregorio Guzmán dijo desconocer los señalamientos en su contra.

Él hombre afirmó que no se le puede señalar de violación porque él es gay y que jamás ha tenido intimidad con una mujer. De momento el caso continúa abierto para dar con los responsables.

Valentin Rosales, who's one of the prime suspects of the Christine Dacera Case, released the full length CCTV footage after the mainstream media only showed the screenshots of the said footage in which the suspect cries for full transparency. pic.twitter.com/eUrjW3tlcU

— Philippine Insider (@Phil_Insider) January 6, 2021