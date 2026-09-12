Capturan a 11 presuntos miembros de “Los Chapitos” vinculados al secuestro y muerte de diez mineros en Sinaloa

Once presuntos integrantes de la facción de "Los Chapitos", del cartel de Sinaloa, fueron detenidos durante un operativo militar en el municipio de Escuinapa, en el sur del estado de Sinaloa, informaron autoridades mexicanas este sábado.

De acuerdo con El Universal, los hombres fueron capturados por el Ejército y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa durante labores de patrullaje y reconocimiento en el poblado de La Isla del Bosque.

El medio señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los vinculó directamente con la célula de Óscar Luciano Martínez Larios, alias "El Casco", identificado como presunto jefe regional de "Los Chapitos" y señalado por el secuestro y muerte de los diez mineros de la empresa Canam/Vizsla Silver Corp., ocurrido en enero de este año en el municipio de La Concordia.

El sitio de noticias Latinus reportó que los detenidos formarían parte de la "Gente del Güero Pin" (GDGP), brazo armado del cartel de Sinaloa de la facción de "Los Chapitos" que opera en la zona de Escuinapa. El medio citó un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en el que se confirmó el operativo y se detalló que los sujetos fueron detenidos en flagrancia.

A los detenidos se les aseguraron 12 armas, cargadores, chalecos, equipo táctico y municiones de diversos calibres. Tras la detención, los once hombres y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, para continuar con las diligencias correspondientes.

Sobre el caso del secuestro

Con esta captura, suman 18 las personas detenidas por su presunta participación en el caso de los mineros, de acuerdo con un reporte de agencias retomado por Diario.mx.

Días antes de este operativo, según Latinus, el Gabinete de Seguridad federal había reportado la detención de otros dos hombres vinculados con la misma célula delictiva, identificados como integrantes de "Los Menores".

Información adicional citada por Sinaloahoy precisó que, además de los dos detenidos previos, entre los arrestados se encontraba un hermano de "El Casco", identificado como Ángel Gabriel N., junto con Milton Yair, ambos capturados en Concordia por su presunta relación con la desaparición de los mineros.

El caso se remonta al 23 de enero del 2026, cuando un grupo de diez trabajadores de las empresas Vizsla Silver —de origen canadiense— y Cicar S.A. de C.V. fue privado de su libertad por hombres armados en el municipio de Concordia, Sinaloa, mientras se encontraba en el inmueble destinado a su hospedaje.

Tras operativos de búsqueda de fuerzas estatales y federales, se localizaron fosas clandestinas con restos humanos. Para abril, las autoridades habían localizado los cuerpos de nueve de los diez mineros, la mayoría en una fosa clandestina, de acuerdo con el recuento de agencias. Las identidades de las víctimas fueron confirmadas de manera paulatina durante los meses siguientes, conforme avanzaban los peritajes.