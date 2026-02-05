Capturan a alcalde de Tequila por nexos con el cartel Jalisco Nueva Generación y extorsión a empresas locales

Autoridades federales de México informaron este jueves 5 de febrero sobre la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, en el estado de Jalisco, al oeste del país. El funcionario es señalado de extorsionar a empresas cerveceras y tequileras, así como de tener vínculos con el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció en sus redes sociales la captura, como parte de la Operación Enjambre, una estrategia de seguridad centrada en combatir la extorsión y la corrupción en gobiernos locales.

“También fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento: el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial, y el director de Obras Públicas”, indicó el funcionario.

La aprehensión se llevó a cabo tras varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la propia SSPC.

Según fuentes oficiales citadas por EFE, las fuerzas federales ejecutaron cinco inspecciones en domicilios del estado y cumplimentaron una orden de captura contra Rivera Navarro, investigado por liderar un esquema de extorsión a empresas locales y mantener vínculos con una célula del CJNG.

Las pesquisas apuntan a que Rivera Navarro encabeza una red de corrupción dentro del ayuntamiento, por medio de la cual se habría extorsionado a empresarios y comerciantes, además de incurrir en desvío de recursos públicos.

En el mismo operativo fueron arrestados Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas. Las autoridades los vinculan, de forma preliminar, con el cartel Jalisco Nueva Generación.

En mayo del 2025, Rivera Navarro fue citado por la Fiscalía del Estado de Jalisco a declarar tras la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, en un acto público en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, cabecilla del CJNG.

La Operación Enjambre forma parte de una ofensiva federal para frenar la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, sobre todo en regiones de alta actividad económica, como la industria tequilera, uno de los sectores emblemáticos de Jalisco.

Tequila, municipio de más de 40 mil habitantes, está ubicado a 65 kilómetros de Guadalajara, capital del estado.