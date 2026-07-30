¿Quién es alias “R1”, el presunto cabecilla del CJNG capturado por el asesinato del alcalde de Uruapan?

Las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano detuvieron este jueves a Ramón Ángel "N", alias R1, presunto cabecilla de una facción del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien las autoridades señalan como el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido en noviembre del 2025.

El arresto fue anunciado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien afirmó en su cuenta de X que el sospechoso de organizar el homicidio fue capturado después de meses de trabajo de inteligencia e investigación.

"Es identificado como el principal cabecilla de 'Los Rs', una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en el estado de Michoacán, así como en Jalisco", afirmó.

García Harfuch explicó que ese grupo criminal está vinculado con casos de extorsión, homicidio y tráfico de drogas, "afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región".

El secretario de Seguridad indicó que, con esta última captura, suman 31 detenidos por el "cobarde homicidio" de Carlos Manzo, crimen que conmocionó a México y desató una ola de protestas por la crisis de seguridad que vive el país.

En el operativo participaron agentes federales y militares, en coordinación con autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán.

"Esta acción representa un avance relevante en la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación", concluyó.

El 1 de noviembre del 2025, el alcalde de Uruapan fue asesinado a balazos durante un acto público por el Día de Muertos.

Por este crimen ya fueron detenidos integrantes del CJNG señalados de participar en el atentado contra el político, así como varios escoltas de Manzo, acusados de colaborar en los preparativos del ataque.

El asesinato evidenció la presunta complicidad de autoridades locales con el crimen organizado, lo que obligó al Gobierno federal a implementar un plan especial de seguridad y desarrollo social en el estado de Michoacán, oeste de México.

La violencia contra funcionarios públicos es uno de los principales problemas que enfrenta México. En el 2025, la organización Data Cívica documentó al menos 136 asesinatos de funcionarios o aspirantes a cargos de elección judicial, dentro de un total de 246 ataques registrados ese año.

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#Entérate// ¡Detenido el R1 del CJNG !



Esta tarde @OHarfuch informó sobre la detención de Ramón Ángel “N” alias el R1, autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo mientras se desempeñaba como Presidente Municipal en #Uruapan Michoacán.



El “R1” es líder de los “Rs” célula… pic.twitter.com/RRQOoqM7KG — Abraham Mojica (@abraham_mojica_) July 30, 2026