Capturan al “Apóstol Santiago” por intentar ingresar a menor oculto en una maleta a El Salvador

Autoridades de El Salvador confirmaron la captura del “Apóstol Santiago” en un puesto fronterizo, donde, según reportes, pretendía ingresar a un menor oculto en una maleta.

El “Apóstol Santiago” y Lidia Maldonado son aprehendidos cuando trasladaban a un menor oculto en el maletero de un vehículo. (Foto Prensa Libre: Tomada de la cuenta de X @UltimaHoraHn)

Policías destacados en la frontera El Amatillo, departamento de La Unión, informaron que este jueves 5 de febrero detuvieron a Santiago Cruz Zúniga, de 59 años, conocido como “Apóstol Santiago”, y a Lidia Sarahay Maldonado Matute, de 38, ambos de nacionalidad hondureña, señalados por tráfico ilícito de personas.

Al momento de la detención, los sindicados intentaban ingresar desde Honduras a El Salvador en una camioneta reciente.

Según una nota de La Prensa Gráfica, basada en el reporte policial, los detenidos escondían a un adolescente de 16 años en el maletero del vehículo.

El reporte añade que el menor no contaba con autorización de sus padres para salir de Honduras, por lo que Cruz y Maldonado serían acusados de tráfico ilícito de personas.

El joven fue trasladado a una sede del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) para su evaluación.

Santiago Cruz Zúniga es conocido popularmente como “Apóstol Santiago”, líder religioso que ha estado involucrado en otras polémicas. En el 2020 fue detenido por violar la cuarentena impuesta durante la pandemia de covid-19 en Tocoa, Honduras.

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

