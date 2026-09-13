Capturan en Colombia a El Cantante, vinculado con rutas internacionales de narcotráfico

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Capturan en Colombia a El Cantante, vinculado con rutas internacionales de narcotráfico

Alias El Cantante es señalado de coordinar rutas marítimas para el traslado de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.

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Autoridades capturan en Acandí, Chocó, al hombre conocido como El Cantante, señalado de estar vinculado con rutas internacionales de narcotráfico. (Foto: Prensa Libre: cortesía)

Un hombre señalado por las autoridades como presunto cabecilla de una estructura del clan del Golfo fue capturado en una zona rural de Acandí, Chocó, durante una operación de la Fuerza Naval del Caribe y la Policía Nacional.

El detenido, identificado por las autoridades con el alias de "Cantante", era requerido mediante una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

La operación se efectuó en la vereda Triganá, donde unidades desplegadas en el área localizaron al hombre después de labores de inteligencia y seguimiento.

Según las autoridades, el detenido estaría vinculado con la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del clan del Golfo y sería el encargado de coordinar rutas marítimas utilizadas para el envío de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.

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Agregaron que la información de inteligencia permitió establecer su ubicación y desplegar las unidades para la captura.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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