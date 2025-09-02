Capturan en Houston a Gonzalo León Jr., el hombre acusado de matar a niño hispano que tocó el timbre de su casa

El Departamento de Policía de Houston arrestó a Gonzalo León Jr., de 42 años, señalado como el presunto autor del asesinato de Julián Guzmán, un niño hispano de 11 años que fue atacado a balazos la noche del 30 de agosto por haber tocado el timbre de una casa como parte de una travesura infantil.

Según las autoridades locales, el hecho ocurrió en el bloque 9700 de Racine Street, donde el menor jugaba con otros niños a tocar timbres y correr, una práctica conocida en Estados Unidos como ring and run.

Los agentes acudieron al lugar a las 22.55 horas, tras recibir una alerta por disparos. Al llegar, fueron informados de que un menor había sido herido y trasladado a un hospital cercano, donde fue declarado muerto la madrugada del 31 de agosto pasado.

De acuerdo con el informe policial, un testigo vio a Guzmán correr tras tocar el timbre de una vivienda. Instantes después, fue alcanzado por los disparos, aparentemente efectuados por Gonzalo León Jr.

Investigación y captura

La policía detuvo a una persona en el lugar para interrogarla, pero fue liberada en ese momento. Tras una investigación más profunda, los detectives identificaron a Gonzalo León Jr. como el principal sospechoso.

El caso fue remitido a la Fiscalía del Condado de Harris, que formalizó los cargos el lunes 1 de septiembre. Un día después, agentes de las unidades SWAT y CAT arrestaron a León y lo ingresaron en la cárcel del condado.

Dolor familiar

Janet Rodríguez, madre de la víctima, expresó su dolor a través de un mensaje en la página de GoFundMe que habilitó para solicitar apoyo económico.

“Me robaron a mi niño, a mi bebé, a muy corta edad. Teníamos toda una vida por delante. No se lo merecía. Siempre te vamos a amar. No es un adiós, sino un hasta luego”, escribió.

Rodríguez describió a su hijo como un niño alegre, cariñoso y querido por quienes lo conocieron.