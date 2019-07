Cayó en un área residencial: Al menos 15 muertos al estrellarse un avión en Pakistán

“Un pequeño avión se estrelló en una zona residencial. De momento recuperamos 15 cuerpos, entre ellos 10 civiles y cinco miembros de la tripulación”, dijo Farooq Butt, portavoz de los servicios de rescate, añadiendo que otras 12 personas resultaron heridas.

Exact moment when plane crashed in Bahria Town Islamabad , it can be seen it was flying very low and ultimately crashed. #BahriaTown #Planecrash pic.twitter.com/yLONEwWKoK

— Rizwan Haider (@razi_haider) July 29, 2019