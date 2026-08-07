César Gastélum: por qué el sombrero del influencer asesinado en Sinaloa tendría relevancia

Consternación en México ha generado la muerte del influencer César Gastélum durante una transmisión en directo que se viralizó en redes sociales en la madrugada del 4 de agosto.

Mientras las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, usuarios de redes sociales han comenzado a formular teorías sobre los motivos que habrían llevado a la muerte del influencer.

Una de las más sonadas tiene que ver con el último video que Gastélum publicó en redes sociales, tres días antes de ser asesinado en Sinaloa.

En el video se observa al creador de contenido con otra influencer que, según medios como Infobae, se llama "La Beba", mientras suena de fondo la canción "La Cita Fresita 2".

Lo que llamó la atención de los usuarios de redes sociales no solo fue el video en sí, sino el sombrero que llevaba Gastélum.

EL ÚLTIMO VIDEO DE CÉSAR GASTÉLUM QUE GENERÓ ESPECULACIONES EN REDES 🚨🇲🇽

A raíz del homicidio del creador de contenido César Daniel Nolasco Gastélum en Culiacán, usuarios en redes sociales han puesto atención en una de sus últimas publicaciones en TikTok e Instagram. 📍

Días… pic.twitter.com/15trP3HPAX — apartadomex (@ApartadoMex) August 5, 2026

Infobae cita a medios locales y usuarios de redes sociales, quienes afirman que en Sinaloa portar un sombrero puede tener un simbolismo asociado a Ismael "El Mayo" Zambada o a la denominada "Mayiza", facción criminal del Cartel de Sinaloa.

Los usuarios mostraron en reiteradas ocasiones cómo el influencer utilizaba varios sombreros. Incluso, el día de su asesinato llevaba uno.

Por tanto, algunos usuarios relacionaron la muerte del influencer con supuestos vínculos con el narcotráfico.

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