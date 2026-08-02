Capturan a Iván Martín “N”: quién es el presunto coautor del asesinato de Valeria Márquez

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Capturan a Iván Martín “N”: quién es el presunto coautor del asesinato de Valeria Márquez

La Fiscalía de Jalisco confirmó la captura de Iván Martín “N”, señalado como presunto coautor material del asesinato de la influencer Valeria Márquez. Las autoridades detallaron cuál habría sido su participación en el crimen.

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Capturan a supuesto coautor del asesinato de la influencer Valeria Márquez

La captura de Iván Martín “N” representa un nuevo paso en la investigación del asesinato de Valeria Márquez. La Fiscalía sostiene que el detenido habría colaborado con el atacante y en la fuga tras el crimen. (Foto Prensa Libre: Fiscalía de Jalisco / Instagram @V_Marquez).

La Fiscalía de Jalisco informó este 2 de agosto sobre la captura de un presunto partícipe en la muerte de Valeria Márquez, ocurrida el 13 de mayo del 2025 en Zapopan.

Las autoridades mexicanas consideran a Iván Martín “N” como posible coautor material del crimen.

Según el diario mexicano El Financiero, Iván vigiló la escena del crimen antes del ataque de un sujeto que habría llegado con el pretexto de entregarle un encargo a la influencer en su salón de belleza.

Cuando estuvo frente a Valeria Márquez y confirmó su identidad, le disparó y después huyó en una motocicleta. Presuntamente, Iván lo escoltó para salir del estacionamiento de la plaza comercial hacia la avenida Acueducto, en la colonia Zona Real, Zapopan.

Además, las autoridades ejecutaron un cateo en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, como parte de las investigaciones para esclarecer el caso y lograr la aprehensión de los presuntos involucrados.

El operativo fue coordinado por agentes de la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, en coordinación con el Ejército de México y la Guardia Nacional.

La investigación reveló que los implicados en el crimen de Valeria utilizaron dos vehículos: una motocicleta y un automóvil blanco. Este último fue utilizado para la huida, según corroboraron las autoridades mediante el monitoreo de cámaras de vigilancia públicas y privadas.

Iván Martín “N” fue arrestado por su posible participación antes, durante y después del ataque.

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El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, aseguró el 31 de julio que el crimen fue ordenado por Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como “El R1”, identificado como cabecilla de la estructura criminal Los Rs, un brazo armado del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a petición de su hijo, quien sostuvo una relación sentimental con la influencer.

El hijo de Álvarez Ayala permanece prófugo y es buscado como el presunto autor intelectual del feminicidio.

La captura de presuntos integrantes de la estructura de “El R1” también permitió avanzar en la investigación por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre del 2025, caso en el que las autoridades atribuyen a Álvarez Ayala una probable responsabilidad como autor intelectual.

La Fiscalía de Jalisco afirmó que continúan las labores de campo y de gabinete para esclarecer por completo el crimen y detener a los demás presuntos involucrados.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Redacción EFE

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