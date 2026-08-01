Cuál es el supuesto papel del hijo de “El R1” en la muerte de la influencer Valeria Márquez

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, reveló un nuevo indicio, más de un año después, sobre el caso de la muerte de la influencer Valeria Márquez.

Las autoridades mexicanas informaron que Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como “El R1” y supuesto cabecilla de la estructura criminal Los Rs, facción del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), está vinculado no solo con el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sino también con el de Valeria Márquez, ocurrido en mayo del 2025.

“El R1” operaba en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, así como en Jalisco, dijo García Harfuch en redes sociales.

Según el funcionario, las investigaciones sobre las operaciones del CJNG permitieron identificar a Álvarez Ayala como uno de los cabecillas de los brazos armados de la estructura y descubrir su supuesta participación en actividades criminales violentas, entre ellas tráfico de armas, narcotráfico y extorsión.

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De acuerdo con la investigación, Álvarez Ayala ordenó y financió el asesinato de Manzo el 1 de noviembre del 2025, durante las celebraciones del Día de Muertos.

Las autoridades también vinculan a la célula criminal de Álvarez Ayala con la muerte de Márquez en Zapopan, Jalisco.

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La influencer de TikTok, de 23 años, murió a tiros mientras transmitía en vivo desde su salón de belleza. Según el video, cayó frente a la cámara después de presuntamente recibir disparos en el pecho y la cabeza.

García Harfuch explicó que “El R1” está vinculado con la muerte de Márquez porque Francisco “N”, su hijo, fue pareja de la influencer.

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“El hijo de El R1 tenía una relación sentimental con Valeria; ya la había amenazado en varias ocasiones”. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch

Agregó que fue Francisco “N” quien acudió a su padre para solicitar el asesinato de Valeria Márquez. La investigación continúa, ya que hasta el momento se desconoce el paradero del sospechoso.

Las autoridades mexicanas afirmaron que tienen indicios de que el cabecilla del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, estaba al tanto del plan para matar a Manzo meses antes de la muerte del propio Oseguera Cervantes, ocurrida en febrero del 2026.

Las investigaciones aún no han establecido por completo el móvil del crimen, pero algunos detenidos consideran que las acciones de Manzo contra el crimen organizado representaban un desafío directo al cartel.

Los rumores sobre una supuesta participación del narcotráfico en la muerte de la creadora de contenido comenzaron a circular en redes sociales, foros y medios de comunicación desde el primer momento.

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En junio, la Fiscalía de Jalisco desmintió un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el que señalaba a Ricardo Ruiz Velasco, conocido como “El Doble R”, uno de los principales cabecillas del CJNG, como el principal sospechoso del crimen.

La prensa mexicana también reportó que la influencer mantenía una relación conflictiva con su expareja, sin aclarar su identidad. En redes sociales, a esa persona se le responsabilizó del crimen.