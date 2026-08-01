Qué dijo Donald Trump sobre la crisis migratoria en España y por qué cree que Estados Unidos podría terminar igual o peor

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Qué dijo Donald Trump sobre la crisis migratoria en España y por qué cree que Estados Unidos podría terminar igual o peor

Donald Trump aseguró que Estados Unidos podría enfrentar una situación similar a la crisis migratoria en España. Conozca qué ocurrió en Ceuta y por qué el mandatario hizo esa comparación.

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Foto de referencia. Trump comparó la migración hacia EE. UU. con la crisis de Ceuta, en España, al advertir sobre un posible escenario similar. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El presidente de EE. UU., Donald Trump, calificó de “terrible” la situación en la ciudad española de Ceuta, ubicada en el norte de África, y advirtió que su país podría vivir una situación similar en el 2028.

“Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”, declaró Trump en la cadena Fox News, en referencia a las elecciones presidenciales del 2028.

El republicano advirtió a los estadounidenses que “no vivirán muy bien” si ganan los demócratas. Trump ha trabajado para frenar los flujos migratorios desde la frontera con México y restringió el acceso al asilo.

Según las autoridades españolas, unas 60 mil personas cruzaron la frontera en apenas 24 horas durante una crisis migratoria entre Marruecos y España, donde al menos 67 han muerto en el intento, en su mayoría ahogados.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó la situación como un “ataque” y una “violación de la integridad territorial”.

La Casa Blanca, aliada del Gobierno marroquí, culpó a las políticas del Gobierno de Sánchez del caos en Ceuta.

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Trump explicó que, al ver las imágenes de Ceuta, decidió que este asunto debe ser utilizado por los republicanos durante la campaña para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que se renovará parte del Congreso.

“Cuando ves lo que pasó en España, allí no saben qué hacer, y está ocurriendo otra vez hoy. Están entrando por decenas de miles, simplemente invadiendo el país, y eso es por una débil aplicación de la ley, mala administración, unas leyes muy progresistas”, dijo el 31 de julio, a pesar de que no se han registrado fenómenos similares.

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El Departamento de Estado de EE. UU. acusó a España de “facilitar la inmigración ilegal masiva a Europa” tras la crisis en Ceuta.

“Este incidente inaceptable es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del Gobierno español para facilitar y promover la migración ilegal masiva hacia Europa”, publicó la dependencia en X.

Añadió que la administración Trump está “al lado del pueblo español, y de todos los europeos, frente a esta flagrante violación de su soberanía y los derechos humanos”.

También mencionó que Trump está considerando acciones para “defender a los estadounidenses dentro del país y en el extranjero de esta amenaza”.

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El Ministerio del Interior español informó que más de 37,500 personas que cruzaron la frontera ya han retornado a Marruecos.

Por su parte, el Gobierno marroquí no reportó rescates, víctimas, heridos ni desaparecidos en su territorio.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Redacción EFE

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