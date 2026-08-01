Qué dijo Donald Trump sobre la crisis migratoria en España y por qué cree que Estados Unidos podría terminar igual o peor

El presidente de EE. UU., Donald Trump, calificó de “terrible” la situación en la ciudad española de Ceuta, ubicada en el norte de África, y advirtió que su país podría vivir una situación similar en el 2028.

“Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”, declaró Trump en la cadena Fox News, en referencia a las elecciones presidenciales del 2028.

El republicano advirtió a los estadounidenses que “no vivirán muy bien” si ganan los demócratas. Trump ha trabajado para frenar los flujos migratorios desde la frontera con México y restringió el acceso al asilo.

Según las autoridades españolas, unas 60 mil personas cruzaron la frontera en apenas 24 horas durante una crisis migratoria entre Marruecos y España, donde al menos 67 han muerto en el intento, en su mayoría ahogados.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó la situación como un “ataque” y una “violación de la integridad territorial”.

La Casa Blanca, aliada del Gobierno marroquí, culpó a las políticas del Gobierno de Sánchez del caos en Ceuta.

While hordes of Third World migrants storm Spain's territory, the United States' borders are locked down at levels never seen before.



President Trump inherited a similar invasion to what Spain is facing, and he stopped it on Day One. pic.twitter.com/YpfGPaqCPd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 31, 2026

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Trump explicó que, al ver las imágenes de Ceuta, decidió que este asunto debe ser utilizado por los republicanos durante la campaña para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que se renovará parte del Congreso.

“Cuando ves lo que pasó en España, allí no saben qué hacer, y está ocurriendo otra vez hoy. Están entrando por decenas de miles, simplemente invadiendo el país, y eso es por una débil aplicación de la ley, mala administración, unas leyes muy progresistas”, dijo el 31 de julio, a pesar de que no se han registrado fenómenos similares.

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El Departamento de Estado de EE. UU. acusó a España de “facilitar la inmigración ilegal masiva a Europa” tras la crisis en Ceuta.

“Este incidente inaceptable es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del Gobierno español para facilitar y promover la migración ilegal masiva hacia Europa”, publicó la dependencia en X.

The United States stands with the people of Spain, and all Europeans, against this egregious violation of their sovereignty and human rights.



This unacceptable incident is the direct result of the Spanish Government's deliberate efforts to enable and facilitate mass illegal… — Department of State (@StateDept) July 31, 2026

Añadió que la administración Trump está “al lado del pueblo español, y de todos los europeos, frente a esta flagrante violación de su soberanía y los derechos humanos”.

También mencionó que Trump está considerando acciones para “defender a los estadounidenses dentro del país y en el extranjero de esta amenaza”.

FOTOGALERÍA Crisis migratoria en España: más de 50 mil personas cruzan de Marruecos a Ceuta dejando decenas de muertos Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen

El Ministerio del Interior español informó que más de 37,500 personas que cruzaron la frontera ya han retornado a Marruecos.

Por su parte, el Gobierno marroquí no reportó rescates, víctimas, heridos ni desaparecidos en su territorio.