Por qué migrantes de Marruecos nadan para llegar a Ceuta, España y no usan la vía terrestre

En los últimos días se han viralizado varias imágenes que muestran a migrantes provenientes de Marruecos llegar a la ciudad de Ceuta, España.

Esto ha causado una crisis migratoria en territorio de la Unión Europea, ya que las autoridades españolas han registrado aproximadamente 50 mil migrantes en Ceuta.

Además, la policía ha encontrado varios cadáveres de migrantes que no lograron llegar a las costas de Ceuta.

La pregunta que surge es: ¿por qué los migrantes optaron por nadar y arriesgar sus vidas en lugar de utilizar una vía terrestre?

De acuerdo con la BBC, Ceuta suele recibir con frecuencia a migrantes irregulares debido a que está ubicada en una de las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África.

ESPAÑA: CEUTA PIDE CERRAR LA FRONTERA POR LA LLEGADA MASIVA DE MIGRANTES DE MARRUECOS



Más de mil jóvenes marroquíes se congregaron en la frontera con Ceuta para intentar ingresar al enclave español, y cientos lograron superar las barreras de protección, que en ese momento no… pic.twitter.com/Mx0LuQwMW2 — Clarín (@clarincom) July 30, 2026

Varios migrantes toman la decisión de nadar para llegar a la costa de Ceuta y así evadir la doble valla y la fuerte presencia policial que hay en la frontera.

La vía terrestre, según The New York Times, no suele ser una opción viable, ya que los migrantes que intentan escalar la valla o cortarla para poder pasar son detectados por sensores de movimiento y por las torres de observación instaladas en la zona.

🇪🇸 Sánchez’s government does not consider the invasion of Ceuta a “national emergency”



The Interior Ministry said it will protect border integrity but cannot declare a formal national emergency solely over migration.



As a result, Ceuta’s local authorities cannot access special… pic.twitter.com/rXGdIdBNxK — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

A primera vista, nadar parece la opción más "sencilla", pero la realidad es que se trata de un viaje que pone en riesgo la vida de los migrantes.

Muchos de ellos dicen viajar por la noche y se valen de flotadores u otros objetos que les permitan desplazarse por el mar. El trayecto no es corto, ya que muchos deciden alejarse lo más posible de la frontera para evitar ser detenidos por las autoridades migratorias.

Pero en el camino algunos migrantes no logran completar el viaje, y las autoridades ya han registrado al menos 50 personas fallecidas por intentar llegar a Ceuta.

Durante toda la jornada, después de que ayer miles de personas cruzaran la frontera, la Guardia Civil, reforzada por efectivos del Ejército enviados por el Gobierno, ha actuado en la playa de la zona fronteriza del Tarajal para impedir el acceso de más personas por mar.

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