¿Qué pasa en Ceuta, España? Lo que se sabe de la entrada masiva de migrantes de Marruecos

En los últimos días, la ciudad española de Ceuta, en el norte de África, ha estado bajo el foco internacional debido a la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos.

La crisis migratoria habría comenzado a principios de esta semana, cuando se registró la llegada de varios jóvenes a Ceuta, quienes habrían alcanzado la ciudad nadando.

Todo se desencadenó el pasado 30 de julio, cuando una gran cantidad de migrantes llegó a la ciudad española.

Se trata de la crisis migratoria entre Marruecos y España más grave desde el 2021, y ha generado reacciones en el ámbito internacional.

Además, fuentes policiales españolas han reportado el hallazgo de más de 57 cadáveres de migrantes en la costa de Ceuta, quienes presuntamente se habrían lanzado al mar desde la localidad marroquí de Castillejos para alcanzar la ciudad española.

Las primeras estimaciones apuntan a que más de 50 mil migrantes procedentes de Marruecos habrían llegado a la ciudad de Ceuta.

Sin embargo, el ministro del Interior de España afirmó este viernes que más de 48 mil 300 migrantes habrían regresado a Marruecos hacia las 15 horas, hora local.

#ÚLTIMAHORA | Interior estima que 48.300 de los 50.000 migrantes que entraron en Ceuta de forma irregular ya han retornado a Marruecos. pic.twitter.com/dOnNB4qbJE — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 31, 2026

Varias imágenes en redes sociales muestran cómo cientos de personas se movilizan por la carretera de acceso a la frontera para regresar a Marruecos.

Los motivos de su regreso han sido diversos, entre ellos, el acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación, así como la ausencia de comercios, centros comerciales y bares abiertos en Ceuta para atender sus necesidades más básicas.

🇪🇸🇲🇦 | URGENTE: La Guardia Civil española eleva a 40.000 la estimación de inmigrantes marroquíes que han asaltado Ceuta durante este jueves. pic.twitter.com/nQinq3FCAu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 30, 2026

Debido a esta situación, Ceuta ha permanecido cerrada en los ámbitos comercial y laboral.

Además, la crisis ha generado numerosas reacciones, en su mayoría negativas. Por ejemplo, Donald Trump calificó la llegada masiva de migrantes como "una invasión" y dijo que España "no sabe qué hacer".

Por otro lado, el Ministerio de Exteriores de Rusia afirmó que se trata de "un colapso de la política migratoria de la Unión Europea".

ESPAÑA: CEUTA PIDE CERRAR LA FRONTERA POR LA LLEGADA MASIVA DE MIGRANTES DE MARRUECOS



Más de mil jóvenes marroquíes se congregaron en la frontera con Ceuta para intentar ingresar al enclave español, y cientos lograron superar las barreras de protección, que en ese momento no… pic.twitter.com/Mx0LuQwMW2 — Clarín (@clarincom) July 30, 2026

"En cualquier caso, se trata de una catástrofe humanitaria que nos afecta a todos, pero, al mismo tiempo, no podemos negar que supone un colapso de la política migratoria que la Unión Europea ha seguido durante muchos años", señaló el funcionario.

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