César Gastélum: así va la investigación del caso del influencer asesinado durante una transmisión en Sinaloa

El reciente fallecimiento del influencer mexicano César Gastélum durante una transmisión en redes sociales en Sinaloa no solo ha consternado al país, sino que ha vuelto a poner el foco de atención en los constantes ataques contra figuras de internet y creadores de contenido en México.

El hecho, ocurrido el pasado 5 de agosto, se volvió viral en redes sociales debido a que, durante una transmisión que el influencer hizo en una calle de Sinaloa, se observa el momento exacto en que dos personas que iban en una motocicleta le disparan en la cabeza.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que han comenzado las investigaciones para detener a los autores materiales e intelectuales de la muerte de Gastélum.

"Sí, se tocó el tema y están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de ver cuál es la causa de por qué se da este lamentable homicidio", afirmó la mandataria.

De acuerdo con el medio Infobae, aunque la Fiscalía de Sinaloa aún no ha confirmado los motivos del ataque, sí investiga múltiples líneas derivadas de las publicaciones en redes sociales del creador de contenido.

Mediante una publicación en redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México señala que, en colaboración con la Fiscalía de Sinaloa, ha comenzado las investigaciones del caso.

En relación con el homicidio de un creador de contenido ocurrido en Culiacán, Sinaloa, donde sujetos armados realizaron una agresión directa, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la @FiscaliaSinaloa, colabora en las investigaciones para esclarecer los hechos. Entre las… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 5, 2026

"Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo", afirma el Gabinete.

También mencionó que se ha hecho un análisis de las cámaras de videovigilancia del lugar donde ocurrió la muerte para identificar y detener a los responsables.

Gastélum, de 24 años, murió mientras realizaba una transmisión en vivo en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

El creador de contenido acumulaba cerca de 577 mil seguidores en TikTok, 116 mil en Instagram y más de 16 mil 200 suscriptores en YouTube, donde difundía principalmente sketches de humor.

Lea también: Cuál es el supuesto papel del hijo de “El R1” en la muerte de la influencer Valeria Márquez