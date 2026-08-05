César Gastélum: el influencer que fue asesinado a tiros durante una transmisión en Sinaloa

En la noche del 4 de agosto, en Sinaloa, el creador de contenido César Gastélum fue ultimado a balazos durante una transmisión en vivo en redes sociales.

De acuerdo con medios mexicanos, el hecho ocurrió a las 20 horas (hora local), en un restaurante de comida rápida ubicado en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos.

En la transmisión en vivo, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se observa que Gastélum se encontraba con otras dos personas, todas vestidas como repartidores de comida.

Repentinamente, se observa que dos personas que se desplazaban en una motocicleta se acercan al creador de contenido y le disparan en la cabeza, momento en el que la transmisión se interrumpe.

El creador de contenido, de 24 años, era conocido en redes sociales por publicar contenido humorístico, principalmente enfocado en la vida cotidiana de Sinaloa.

Tras el hecho, la Fiscalía General de Sinaloa inició una investigación para esclarecer el crimen.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Asesinan al influencer César Gastélum en Culiacán, Sinaloa.



Dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron y uno de ellos disparó a quemarropa. Trascendió que al momento de la agresión realizaba una grabación para redes sociales.



Tras el reporte al número… pic.twitter.com/U44YjueP4W — Milenio (@Milenio) August 5, 2026

De forma preliminar, no se ha informado de personas detenidas, mientras que los dos acompañantes de Gastélum salieron ilesos.

Aunque las autoridades no han vinculado la muerte de Gastélum con su contenido en redes sociales, el caso ha reabierto el debate sobre los riesgos que enfrentan los creadores de contenido al realizar transmisiones en lugares con altos índices de violencia.

Además, el caso se suma a otros crímenes contra creadores de contenido, como la muerte de Valeria Márquez, en mayo del 2025; la de Morelos Camilo, alias "El Alucín", en agosto del 2025, y la de Acapulco Villar, en enero del 2022.

🔴Tras el asesinato del influencer César Gastélum en Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se realiza “toda la investigación” para detener a los responsables.

pic.twitter.com/UImKueOkfu — Azucena Uresti (@azucenau) August 5, 2026

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