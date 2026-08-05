César Gastélum: el influencer que fue asesinado a tiros durante una transmisión en Sinaloa

Internacional

César Gastélum: el influencer que fue asesinado a tiros durante una transmisión en Sinaloa

César Gastélum, influencer mexicano de 24 años, fue asesinado a balazos durante una transmisión que hizo en redes en Sinaloa.

|

time-clock

Escena del crimen en México

FOTO ILUSTRATIVA. Policía de México resguardan un lugar en Morelos, México. (Foto Prensa Libre: EFE)

En la noche del 4 de agosto, en Sinaloa, el creador de contenido César Gastélum fue ultimado a balazos durante una transmisión en vivo en redes sociales.

De acuerdo con medios mexicanos, el hecho ocurrió a las 20 horas (hora local), en un restaurante de comida rápida ubicado en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos.

En la transmisión en vivo, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se observa que Gastélum se encontraba con otras dos personas, todas vestidas como repartidores de comida.

Repentinamente, se observa que dos personas que se desplazaban en una motocicleta se acercan al creador de contenido y le disparan en la cabeza, momento en el que la transmisión se interrumpe.

LECTURAS RELACIONADAS

Capturan a supuesto coautor del asesinato de la influencer Valeria Márquez

Capturan a Iván Martín “N”: quién es el presunto coautor del asesinato de Valeria Márquez

chevron-right
Valeria Márquez Tiktoker El R-1 revelaciones crimen México

Cuál es el supuesto papel del hijo de “El R1” en la muerte de la influencer Valeria Márquez

chevron-right

El creador de contenido, de 24 años, era conocido en redes sociales por publicar contenido humorístico, principalmente enfocado en la vida cotidiana de Sinaloa.

Tras el hecho, la Fiscalía General de Sinaloa inició una investigación para esclarecer el crimen.

De forma preliminar, no se ha informado de personas detenidas, mientras que los dos acompañantes de Gastélum salieron ilesos.

Aunque las autoridades no han vinculado la muerte de Gastélum con su contenido en redes sociales, el caso ha reabierto el debate sobre los riesgos que enfrentan los creadores de contenido al realizar transmisiones en lugares con altos índices de violencia.

LECTURAS RELACIONADAS

Video: así fue el golazo de Tim Payne en su debut con Olimpia de Paraguay

chevron-right
Ricardo Arjona Enzo Fernández

"Banco siempre a Arjona. A morir": ¿Qué dijo Enzo Fernández sobre el músico guatemalteco?

chevron-right

Además, el caso se suma a otros crímenes contra creadores de contenido, como la muerte de Valeria Márquez, en mayo del 2025; la de Morelos Camilo, alias "El Alucín", en agosto del 2025, y la de Acapulco Villar, en enero del 2022.

Lea también: Qué decían los últimos mensajes de la influencer Paola Márquez antes de ser hallada sin vida en México

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Asesinato Audiencias EE.UU.  Influencer Redes Sociales Sinaloa Tendencias mundiales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM