Qué decían los últimos mensajes de la influencer Paola Márquez antes de ser hallada sin vida en México

La muerte de Paola Márquez, creadora de contenido originaria de Huehuetlán, San Luis Potosí, conmocionó a sus seguidores luego de que fuera hallada sin vida el sábado 30 de mayo en el apartamento donde residía, ubicado en la colonia Virreyes, en la capital potosina. Un familiar la encontró sin signos vitales y alertó a los servicios de emergencia.

De acuerdo con reportes locales, paramédicos acudieron al inmueble, pero únicamente confirmaron el deceso. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una investigación para establecer las circunstancias del fallecimiento, cuyas causas oficiales aún no han sido reveladas.

El caso cobró mayor atención por los últimos mensajes que Paola Márquez compartió en Instagram, TikTok y Facebook, en los que abordaba reflexiones personales, relaciones sentimentales y momentos de vulnerabilidad emocional.

Quién era Paola Márquez

Paola Márquez tenía 30 años y era una influencer mexicana originaria de Huehuetlán, San Luis Potosí. En redes sociales compartía contenido sobre estilo de vida, viajes, moda, humor y experiencias personales.

La creadora de contenido acumulaba una amplia comunidad digital, con presencia en TikTok, Instagram y Facebook. En TikTok llegó a reunir alrededor de 1.7 millones de seguidores, según los reportes difundidos sobre el caso.

Los últimos mensajes que compartió

Una de las publicaciones que más llamó la atención fue compartida el 28 de mayo en Instagram, donde Paola Márquez aparece en un elevador y escribió:

“¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”.

En otro video difundido en TikTok, la influencer expresó:

“Yo manifesté, pero se me hace que manifesté al revés porque se me está yendo lo poco que tenía”. La publicación fue acompañada con el mensaje: “Qué onda universo, chécame eso, porfa”.

También circuló otra publicación en la que escribió:

“Apagué mi celular y me fui a dormir... ¿Por qué pensé que esta vez sería diferente?”.

Tras conocerse su muerte, seguidores retomaron esos mensajes y los interpretaron como señales de que atravesaba un momento difícil.

Qué dice la Fiscalía

La fiscal general de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, informó que la institución investiga el caso y que, como ocurre en estos procedimientos, se revisan distintas posibilidades para esclarecer el fallecimiento.

Según declaraciones citadas por medios mexicanos, la funcionaria indicó que hasta el momento no tenían conocimiento de algún delito relacionado con la muerte de Paola Márquez. Sin embargo, las autoridades continúan con las diligencias y no han divulgado un informe definitivo sobre la causa del fallecimiento.

El mensaje de su padre

El fallecimiento fue confirmado por su padre, Hércules Márquez Balderas, quien publicó un mensaje de despedida en redes sociales: “Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez. Hoy se fue un pedazo de mi vida”.

También informó que los servicios funerarios se efectuarían en Huichihuayán, comunidad del municipio de Huehuetlán, donde familiares y allegados le darían el último adiós.

Reacciones de sus seguidores

La muerte de Paola Márquez generó una ola de mensajes de condolencia en redes sociales. Seguidores, amigos y otros creadores de contenido recordaron su cercanía con la audiencia, su sentido del humor y la comunidad que construyó en plataformas digitales.

Mientras avanza la investigación, familiares y personas cercanas han pedido respeto y evitar especulaciones sobre las circunstancias de su muerte.

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