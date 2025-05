Chicken Bus: ¿Qué significa y cuáles son las rutas seguras para viajar en los buses de Guatemala?

En Guatemala, el típico autobús escolar estadounidense de color amarillo se convierte en un “Chicken Bus” (Autobús de pollo) al ser modificado para obtener una segunda oportunidad. A lo largo de todo el territorio guatemalteco, se pueden observar estos autobuses con muchas luces, diversidad de colores y hasta frases religiosas.

Algunos de estos autobuses en Guatemala tienen adornos que hacen referencia a los personajes clásicos de Disney, como Mickey Mouse, Minnie Mouse, el Pato Donald, Goofy, Blancanieves, la Cenicienta, Pinocho y Peter Pan. Sin embargo, sus dueños deciden mezclar estas figuras icónicas de la televisión con frases románticas en español.

Estos buses se han convertido en una de las postales más famosas de Guatemala, debido a que, además de llamar la atención por la variedad de sus diseños, los autobuses son conocidos internacionalmente por “viajar en las carreteras del país a velocidades dignas de una carrera de Fórmula 1”, de acuerdo con el canal de noticias asiático CGTN.

En el territorio de Guatemala, a estos autobuses se les conoce como “camionetas” o “burras”, ya que el término “chicken bus” únicamente es utilizado por los extranjeros que llegan al país, quienes se refieren de esta manera a los buses porque “los locales viajan con verduras y animales, sobre todo gallinas”, según la revista estadounidense Atlas.

Las rutas más seguras para viajar en Guatemala

El sitio web estadounidense de viajes que se centra en la exploración y el disfrute de la cultura, Culture Trip, le asegura a los turistas extranjeros que “es muy probable” que, si le preguntan a un guatemalteco por “el chicken bus”, no les entienda, por lo que es importante referirse a ellos como camionetas o burras cuando hablen con los locales.

"Los viajes en estos buses se viven entre cacareos de gallinas y música popular guatemalteca. ¡Es una auténtica fiesta!", agregó la plataforma global de medios, la cual recibe recomendaciones y guías de viaje que usualmente son seleccionadas por expertos cuyo objetivo es inspirar a las personas a ir más allá de sus fronteras culturales.

Lea más: La última publicación de Mario Sotelo de Los Caminantes antes de ahogarse en Tiquisate

De los tres medios consultados, dos de Norteamérica y uno de Asia, se menciona que montar un “chicken bus” es una experiencia guatemalteca auténtica. No obstante, todos coinciden en señalar que viajar en uno de estos autobuses coloridos no es muy seguro, principalmente por los asaltos a mano armada, los accidentes y los engaños.

A pesar de ello, en Guatemala sí existen rutas más seguras para que los turistas extranjeros tengan la oportunidad de viajar en un “chicken bus”. Ante esta situación, las cinco rutas que se mencionarán a continuación fueron seleccionadas por estadounidenses, canadienses y chinos que, en algún momento, visitaron el territorio guatemalteco.

Chicken Bus desde la Ciudad de Guatemala hacia Antigua Guatemala: Se toma en la 1ª avenida de la zona 7 capitalina y el viaje de ida cuesta Q20.

hacia Guatemala: Se toma en la 1ª avenida de la zona 7 capitalina y el viaje de ida cuesta Q20. Chicken Bus desde Antigua Guatemala hacia San Juan del Obispo : Se toma en la terminal de buses de Antigua Guatemala y el viaje de ida cuesta Q5.

hacia : Se toma en la terminal de buses de Antigua Guatemala y el viaje de ida cuesta Q5. Chicken Bus desde Antigua Guatemala hacia Santa María de Jesús : Se toma en la terminal de buses de Antigua Guatemala y el viaje de ida cuesta Q10.

hacia : Se toma en la terminal de buses de Antigua Guatemala y el viaje de ida cuesta Q10. Chicken Bus desde Quetzaltenango hacia San Andrés Xecul : Se toma en la terminal de buses de Xela y el viaje de ida cuesta Q10.

hacia : Se toma en la terminal de buses de Xela y el viaje de ida cuesta Q10. Chicken Bus desde Quetzaltenango hacia San Cristóbal Totonicapán: Se toma en Cuatro Caminos, sobre la carretera Panamericana (Interamericana), y el viaje de ida cuesta Q15.

Los principales consejos para los turistas extranjeros en Guatemala son: Planear el viaje durante el día, no viajar después de las 17.30 horas, siempre revisar el letrero de destino en los autobuses, no mostrar las pertenencias durante el trayecto, no viajar con grandes cantidades de dinero, y solo comprar bebidas o bocadillos empaquetados.