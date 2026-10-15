Ciclón Trudy se convierte en huracán y estas zonas de México tienen más riesgo de lluvias e inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informaron este 15 de octubre que la tormenta tropical Trudy se fortaleció hasta convertirse en un huracán de categoría 1.

Además, el huracán amenaza las costas del Pacífico mexicano con fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado. Se espera que sus efectos continúen durante los próximos días y el fin de semana.

Trudy se convirtió en huracán durante la madrugada de este jueves, según el SMN. Su centro se encontraba a 465 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 720 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Por su parte, el NHC señala que Trudy podría cambiar su dirección hacia el noroeste durante los próximos días.

Se prevé que Trudy alcance la categoría de huracán mayor este viernes 16 de octubre.

"Según la trayectoria pronosticada, se espera que Trudy se acerque a la costa del suroeste y centro-oeste de México este fin de semana", señala el NHC.

🌀 De acuerdo con @conagua_clima, a las 03:00 h, #Trudy se intensificó a huracán categoría 1. Su centro se localiza a 480 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero, y a 735 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima.



Presenta vientos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y… pic.twitter.com/wqEjsFwhhD — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 15, 2026

Trudy registra vientos sostenidos de aproximadamente 150 km/h, con ráfagas más fuertes. El NHC prevé que el fenómeno continúe intensificándose durante las próximas horas.

El huracán también podría producir, según el NHC, entre 10 y 20 centímetros de lluvia durante el fin de semana, con acumulaciones aisladas de hasta 30 centímetros en zonas de Colima y Jalisco.

"Estas lluvias podrían provocar inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, especialmente en zonas con terrenos escarpados", advierte el NHC.

9 AM CST Thu Oct 15 (Advisory 9) Key Messages for Hurricane #Trudy. Latest info: https://t.co/NyUGSIFCuo



9 AM CST jueves 15 de octubre (Aviso 9) Mensajes clave sobre el huracán #Trudy. Más información: https://t.co/NyUGSIFCuo pic.twitter.com/pbjCrJ2tsB — NHC Pacific (@NHC_Pacific) October 15, 2026

El SMN también señala que las precipitaciones asociadas a Trudy podrían provocar deslaves, aumentos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones.

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