Cómo avanzarán la tormenta tropical Trudy y el huracán Simón en el Pacífico durante los próximos días

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó este 14 de octubre sobre la situación de varios fenómenos climáticos, entre ellos la tormenta tropical Trudy y el huracán Simón, en el océano Pacífico.

Mediante su página web, el NHC ha emitido boletines informativos que explican el comportamiento de ambos fenómenos y sus posibles trayectorias durante los próximos días.

Trudy

En el caso de la tormenta tropical Trudy, el NHC prevé que el fenómeno se convierta en huracán durante la noche de este miércoles.

La tormenta se encuentra aproximadamente a 600 kilómetros al sur de Acapulco, México, y a 980 kilómetros al sureste de Manzanillo.

Según el boletín del NHC de las 9:00 horas de este miércoles, Trudy registra vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora. Hasta el momento, las autoridades no han emitido alertas ni avisos costeros relacionados con este fenómeno.

«Los habitantes del suroeste y centro-oeste de México deben monitorear la trayectoria de Trudy. Es probable que se requiera un aviso más tarde hoy o esta noche para algunas zonas de estas regiones», señaló el NHC.

🌀PACIFIC MONSTERS: Two powerful storms could be brewing in the Pacific. Tropical Storm Trudy is set to rapidly intensify into a powerful Category 4 hurricane that could approach Mexico. Meanwhile, Tropical Depression 29W in the Western Pacific is expected to explode into a Super… pic.twitter.com/E2dHouwCsn — FOX Weather (@foxweather) October 14, 2026

Trudy se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora y se espera que gire hacia el noroeste durante la noche de este miércoles.

Entre los posibles efectos de la tormenta, el NHC advierte sobre oleajes en algunas zonas de la costa suroeste de México a finales de esta semana y durante el fin de semana.

Huracán Simón

Con respecto al huracán Simón, el NHC señala que el fenómeno se debilita progresivamente mientras continúa su desplazamiento hacia el suroeste.

Simón se mueve a una velocidad de 4 kilómetros por hora. De acuerdo con el boletín emitido a las 8:00 horas de este miércoles, registra vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora.

⚠️ El #Huracán #Simon se intensificó nuevamente a categoría 2 ⚠️



▪️Se localiza a 195 km al oeste de Cabo Corrientes, #Jalisco, y a 345 km al sur-suroeste de Mazatlán, #Sinaloa.

▪️Presenta vientos máximos sostenidos de 175 km/h, rachas de 215 km/h y desplazamiento hacia el oeste… pic.twitter.com/isey6BOXzt — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 14, 2026

«Es probable que el huracán se mueva lenta e irregularmente durante los próximos uno o dos días», señala el NHC.

Se prevé que Simón continúe desplazándose lentamente hacia el suroeste durante los próximos días, mientras las autoridades mantienen el monitoreo del fenómeno.

El NHC también advierte sobre oleajes que podrían afectar partes de la costa centro-occidental de México y Baja California Sur durante los próximos días.

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