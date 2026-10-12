Fuertes lluvias y olas “destructivas”: así será el paso del huracán Simón en México durante la semana

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) actualizó este 12 de octubre la información sobre el huracán Simon, que continúa su trayectoria frente a la costa de México como un fenómeno de categoría 2.

En su más reciente boletín informativo, el NHC señala que Simon podría ocasionar fuertes lluvias e inundaciones a lo largo de la costa, motivo por el cual el Gobierno de México mantiene la vigilancia sobre el huracán.

Según el NHC, el huracán se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora. Se prevé que mantenga esta trayectoria hasta las primeras horas del martes 13 de octubre.

"Después de eso, se pronostica un giro gradual hacia el noreste, y se espera que Simon se acerque a la costa centro-oeste de México desde el miércoles 14 hasta el jueves 15", detalla el NHC.

Simon presenta vientos máximos sostenidos de aproximadamente 175 kilómetros por hora, acompañados de fuertes ráfagas. Sin embargo, el NHC prevé que la fuerza de los vientos disminuya durante este lunes.

Además, el NHC señala que Simon podría debilitarse rápidamente después de desplazarse hacia el interior de la costa a finales de esta semana.

"Sin embargo, Simon podría volver a intensificarse el martes y el miércoles, y se espera que siga siendo un huracán hasta mediados de semana", señala la entidad.

🌀 SIMON'S SURGE: All eyes are on Hurricane Simon as it locks onto Mazatlán for a mid-week landfall. As the storm breaks down over land, its massive moisture plume will surge into the Central U.S., triggering widespread flooding downpours across the Plains through the end of the… pic.twitter.com/Jizfj2fA3F — FOX Weather (@foxweather) October 12, 2026

Riesgos

El NHC advierte que el huracán Simon podría producir lluvias de entre 2 y 4 pulgadas en las zonas costeras del suroeste y centro-oeste de México.

Se esperan acumulaciones aisladas de entre 6 y 8 pulgadas de lluvia en el estado de Jalisco hasta principios de esta semana, mientras que en Sinaloa podrían registrarse precipitaciones de esa magnitud entre el miércoles y el jueves.

"Es posible que la tormenta alcance un máximo de 30 pulgadas en partes de los estados de Michoacán, Colima y Jalisco. Esta lluvia producirá inundaciones y deslizamientos de tierra que amenazan la vida o empeorará cualquier inundación en curso", afirma el NHC.

Simon también podría provocar una marejada ciclónica peligrosa a lo largo de la costa mexicana, acompañada de "olas grandes y destructivas".

Hurricane #Simon Advisory 21A (11 AM MST, Mon Oct 12): Simon Drifting Westward as a Category 2 Hurricane. Dangerous Winds Expected for a Few More Hours with Flooding Rains to Continue Along the Coast. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) October 12, 2026

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