Científicos alertan sobre la inminente erupción de un gigantesco volcán en Kamchatka, Rusia

Según datos de satélites, las emisiones de gases y vapores del volcán se están intensificando. Además, aumentan gradualmente los flujos calientes que descienden del monte.

“Los datos satelitales muestran una fuerte anomalía térmica sobre el volcán. Es probable que el volcán se esté preparando para una gran erupción en cualquier momento con lanzamiento de cenizas a una altura de 10 mil a 15 mil metros sobre el nivel del mar“, señalan los especialistas.

Asimismo, advierten de que la actividad del volcán podría representar un peligro para el tráfico aéreo en la zona.

Bezimianni es un volcán activo, ubicado a unos 40 kilómetros de la localidad de Kliuchi.

Según expertos, las primeras erupciones de Bezimianni en la historia moderna tuvieron lugar a mediados del siglo XX tras cerca de mil años en inactividad.

Mount Bezymianny, located in the Kamchatka Peninsula, Russia experienced 153 seismic events in the past 24 hours. At night, the volcano emitted a glowing summit and continuous hot pyroclastic flows down its eastern slope.



