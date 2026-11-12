Cómo el videojuego Among Us ayudó a rescatar a una menor secuestrada por 500 días en Oregón

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Cómo el videojuego Among Us ayudó a rescatar a una menor secuestrada por 500 días en Oregón

El videojuego Among Us habría permitido el rescate de una adolescente que permaneció secuestrada por más de 500 días en un sótano de una casa en Oregón.

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FOTO ILUSTRATIVA. Una adolescente que permaneció secuestrada por más de 500 días pudo ser rescatada gracias a un videojuego. (Foto Prensa Libre: EFE)

Una adolescente que permaneció secuestrada durante más de 500 días en el sótano de una vivienda en Oregón, Estados Unidos, habría logrado pedir ayuda y ser rescatada gracias al videojuego Among Us.

Según reportes de medios estadounidenses y Univisión, la joven, de 15 años, fue secuestrada en mayo de 2025 en Garden City, Utah.

El presunto secuestrador fue identificado por las autoridades como Adam Hunter Harmel, de 39 años, quien también es acusado de agredir sexualmente a la adolescente, golpearla en repetidas ocasiones y mantenerla retenida contra su voluntad.

Univisión cita una declaración jurada de un agente del FBI, según la cual el caso se remonta al 29 de mayo de 2025, cuando la víctima y Harmel se conocieron mediante una aplicación de redes sociales.

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Harmel le habría dicho a la adolescente que tenía una discapacidad y le propuso que se reunieran en Oregón. El hombre la habría ayudado a cubrir los gastos de transporte y posteriormente fue a recogerla en su vehículo.

Cuando se encontraron, Harmel habría arrojado el teléfono de la adolescente a un río en Logan Canyon y luego la trasladó a su vivienda en Huntington, Oregón.

Casi 17 meses retenida

La declaración jurada del FBI señala que Harmel llevó a la adolescente al sótano de su vivienda, donde ambos dormían en la misma cama. Según el testimonio de la víctima, el hombre la amenazaba constantemente con un cuchillo que guardaba debajo de la almohada.

La adolescente relató a las autoridades que el hombre abusaba sexualmente de ella, la golpeaba y la mantenía encerrada.

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Univisión también cita documentos judiciales en los que se señala que Harmel le decía a la adolescente que quería formar una familia con ella.

¿Rescatada gracias a un videojuego?

Las autoridades señalaron que Harmel le habría proporcionado a la víctima un teléfono celular que únicamente funcionaba mediante la red wifi de la vivienda. Además, el sospechoso tenía acceso a las aplicaciones que ella utilizaba.

Según Univisión, el 15 de octubre de 2026, la adolescente jugaba Among Us con otra persona menor de edad.

Ambos entablaron una amistad y, conforme aumentó la confianza entre ellos, la adolescente comenzó a contarle que un hombre la mantenía encerrada en una vivienda en Oregón.

Para respaldar su relato, la joven comenzó a enviarle a su amigo en línea y a la familia de este artículos periodísticos relacionados con su desaparición.

Fue entonces cuando la familia del otro menor contactó al FBI. Posteriormente, el 1 de noviembre, los agentes supervisaron una videollamada entre la víctima y su amigo en línea.

Durante la conversación, la adolescente relató detalles de lo que había vivido durante los meses de cautiverio e incluso mostró el cuchillo con el que, según su testimonio, Harmel la amenazaba constantemente.

Ese mismo día, los agentes llegaron a la vivienda de Harmel, donde detuvieron al sospechoso y rescataron a la adolescente, quien posteriormente recibió atención médica.

Lea también: Videojuegos accesibles: cómo disfrutar del gaming sin gastar mucho dinero

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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