“The Legend of Zelda: Ocarina of Time” regresa con un remake para Nintendo Switch 2: así renace el clásico de 1998

Dos épocas se fusionan en el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que Nintendo ha lanzado para Switch 2. La nueva versión combina el clásico de 1998 con las posibilidades de la consola actual, con el objetivo de acercar las aventuras de Link a una nueva generación de jugadores y despertar recuerdos entre quienes disfrutaron del título original.

Esta versión ofrece una interpretación moderna de Ocarina of Time, conserva la esencia del videojuego y presenta un apartado visual renovado. Nintendo Switch 2 incorporó este remake el 5 de noviembre.

El medio NPR destaca que Ocarina of Time utiliza la nostalgia como “arma”, no solo en su regreso, sino también en su narrativa, dado que Link vuelve a salvar un mundo postapocalíptico en su etapa adulta.

En esta versión, los jugadores reencontrarán a personajes de Ocarina of Time que afrontan nuevas catástrofes y a quienes Link buscará ayudar nuevamente. La historia avanza siete años desde la infancia del protagonista, aunque conserva la esencia de la aventura original.

Nintendo destaca que la leyenda renace para una nueva generación, con gráficos totalmente renovados, música orquestal, doblaje y escenas cinemáticas ampliadas.

Esta versión para Nintendo Switch 2 ofrece controles mejorados y movimientos de cámara modernos. Según la página de Nintendo, también incorpora diálogos nuevos y ampliados de personajes principales y secundarios.

Para este remake, Nintendo ha combinado los gráficos y la movilidad de los títulos modernos de Zelda con la historia más lineal y los acertijos de los juegos clásicos. Los gráficos también presentan cambios importantes, ya que las texturas de los objetos y escenarios buscan un mayor realismo, mientras que los personajes conservan sus rasgos exagerados.

La ocarina permitirá utilizar poderes mágicos, pero esta vez, se tiene distintas formas de interpretar sus melodías: “puedes jugar a Link's Fairy Ocarina o a Ocarina of Time con los controles de botones tradicionales, o intentar tararear, ¡o incluso tocar tus propios instrumentos con el micrófono de Nintendo Switch 2!”, dice la descripción publicada en su página oficial.

Un clásico que ha hecho historia

En cuanto a la jugabilidad, la posibilidad de saltar y correr añade agilidad al movimiento. El combate, sin embargo, conserva las características del original, el primer título de la serie Zelda en utilizar gráficos tridimensionales, con fijación de objetivos y diversas acrobacias de Link.

En esta versión, el protagonista también aprovecha el menú rápido heredado de Breath of the Wild, que permite cambiar con mayor facilidad entre sus herramientas.

El desarrollo de la historia mantiene la estructura presentada hace 28 años, con la ocarina como elemento central de las mecánicas de juego. Se incluyen algunos cambios en los acertijos para facilitar su resolución, nuevas ubicaciones para determinados objetos coleccionables y varios minijuegos adaptados a los controles de Switch 2.

Además, se incorporan dos novedades: un tapiz que muestra el progreso del jugador y permite dar seguimiento a las distintas misiones, y el Coliseo de los Monstruos, donde es posible observar los modelos de los enemigos derrotados por Link y repetir combates.

El Coliseo también incluye un modo para enfrentarse consecutivamente a los jefes, una característica recuperada de la versión de Nintendo 3DS.

Otro de los elementos más destacados de Ocarina of Time es su música, compuesta por el japonés Koji Kondo. Las versiones del videojuego, incluido su lanzamiento original para Nintendo 64 y la adaptación del 2011 para Nintendo 3DS, han vendido más de 14 millones de copias.

Para este remake, la banda sonora fue reorquestada por completo. La música da vida a los distintos escenarios de Hyrule y cumple una función central en la historia mediante las melodías de la Ocarina del Tiempo, que el jugador debe dominar para avanzar.

Estas características han contribuido a que el título original sea considerado uno de los mejores videojuegos de la historia por portales como Metacritic y publicaciones especializadas como Famitsu. Esta última, conocida por sus evaluaciones exigentes, le otorgó una calificación de 40 sobre 40, la primera puntuación perfecta de su historia.

Con este remake de Ocarina of Time, Nintendo busca acercar un clásico a los jugadores actuales sin perder el encanto de sus historias y personajes. La propuesta combina un diseño de hace casi 30 años con recursos tecnológicos modernos.