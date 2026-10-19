Street Fighter 2026: la película basada en el videojuego lidera la taquilla en su primer fin de semana

Street Fighter, la nueva película inspirada en la popular saga de videojuegos de los años 80, ha sido un éxito en las salas de cine desde su estreno el pasado 15 de octubre del 2026.

En su primer fin de semana, la producción recaudó 51 millones de dólares en todo el mundo y ocupó el primer puesto en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, donde se estrenó en 3 mil 575 cines, según datos de Box Office Mojo.

"Ambientada en 1993, los alejados Street Fighters Ryu y Ken Masters son lanzados de nuevo al combate cuando la misteriosa Chun-Li los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal choque de puños, destino y furia. Pero detrás de esta batalla se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre ellos y a los demonios de sus pasados. Y si no lo hacen… ¡fin de la partida!", señala la sinopsis.

Bajo la dirección de Kitao Sakurai y con un guion de Dalan Musson —quien cuenta con amplia experiencia en el universo Marvel—, Street Fighter celebró su estreno mundial con una gran acogida por parte del público.

Otros estrenos

El documental You Can See Everything (Puedes verlo todo), dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, sobre Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos y condenada por estafa, también sorprendió en su estreno. La producción llegó a los cines el 16 de octubre, con una duración de casi tres horas, y se posicionó como la segunda película más vista en Norteamérica, con una recaudación de 15 millones de dólares.

Por su parte, Sense and Sensibility (Sentido y sensibilidad), estrenada el último fin de semana, ocupó el quinto puesto en la taquilla norteamericana. Acumuló 18.5 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales 7.2 millones corresponden a esa región.

Other Mommy (La otra madre), una película de terror estrenada el 9 de octubre, continúa su buen recorrido con 78 millones de dólares recaudados en todo el mundo (44 millones en Norteamérica). En tanto, Whalefall, otra producción del mismo género, recaudó 17 millones de dólares en todo el mundo este fin de semana.

En cuanto al cine español, La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi (conocidos como "los Javis"), se convirtió en el segundo mejor estreno limitado en salas de Estados Unidos para una película de Netflix en un idioma diferente del inglés, según informó la plataforma este domingo.

La cinta se proyectó en apenas cuatro salas de Los Ángeles y Nueva York y recaudó 277 mil 500 dólares, lo que representa un promedio de 69 mil 375 dólares por sala, la segunda cifra más alta registrada para un filme extranjero de la compañía.

Sin embargo, otros estrenos recientes no corrieron con la misma suerte. Es el caso de la adaptación del videojuego de Capcom dirigida por Kitao Sakurai, que obtuvo una calificación de B- en las encuestas a la salida de las salas y un 42% en Rotten Tomatoes.

Con información de EFE