“El cuadro número 16”, una comedia satírica en torno al arte: fecha y precio de las entradas para su función en Guatemala

El cuadro número 16 llega a la Alianza Francesa de Guatemala con una comedia satírica para divertirse y reflexionar sobre qué es el arte y quién es el artista.

Inspirada en el cuento El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen, la obra de teatro sigue al aclamado pintor Max Gauner y a un crítico de arte, quienes han sido invitados a permanecer una temporada en el palacio imperial.

“El artista se enfrenta a su más grande reto cuando se le ordena completar una pintura diaria, con el fin de satisfacer al Emperador y sus nobles invitados”, señala la sinopsis.

A lo largo de esta puesta en escena, la ironía invitará al público a evaluar su postura filosófica y examinar sus prejuicios sobre el arte, el artista y la transformación que ocurre en la vida cuando es iluminada por el arte.

Escrita por Johann Bernhard y dirigida por Liza Sándigo, la obra cobra vida con la compañía teatral Axioma y el siguiente elenco:

Manuel Chitay como Max Gauner

Erick Frías como el Emperador

Johann Bernhard como Filipo Seftis

Sofía Cano como la señora Courtier

Sofía Reyes como Calissa

Liza Sándigo como Sanmarinense

El cuadro número 16 se presentará en una única función el martes 3 de noviembre del 2026, a las 20 horas, en la Alianza Francesa de Guatemala, ubicada en la 5a. calle 10-55, zona 13 de la capital.

Las entradas tienen un precio de Q75 en preventa y Q100 en taquilla, y pueden adquirirse por medio del teléfono 5877-5860. El parqueo es gratuito.

Fecha

Martes 3 de noviembre del 2026

Hora

20 horas

Lugar

Alianza Francesa de Guatemala, ubicada en la 5a. calle 10-55, zona 13 de la capital

Precio

Preventa: Q75

Taquilla: Q100

Entradas

Pueden adquirirse por medio del teléfono 5877-5860

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