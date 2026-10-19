“El cuadro número 16”, una comedia satírica en torno al arte: fecha y precio de las entradas para su función en Guatemala

Escenario

“El cuadro número 16”, una comedia satírica en torno al arte: fecha y precio de las entradas para su función en Guatemala

La obra de teatro "El cuadro número 16" invita al público a reír y reflexionar sobre el arte y el artista, con una única función en la ciudad de Guatemala.

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"El cuadro número 16", una comedia satírica para reír y reflexionar sobre el arte: fecha y precio de las entradas para su única función

El Emperador y Max Gauner llevarán al público de la risa a la reflexión, con esta comedia satírica en torno al arte y el artista. (Foto Prensa Libre: cortesía Axioma)

El cuadro número 16 llega a la Alianza Francesa de Guatemala con una comedia satírica para divertirse y reflexionar sobre qué es el arte y quién es el artista.

Inspirada en el cuento El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen, la obra de teatro sigue al aclamado pintor Max Gauner y a un crítico de arte, quienes han sido invitados a permanecer una temporada en el palacio imperial.

“El artista se enfrenta a su más grande reto cuando se le ordena completar una pintura diaria, con el fin de satisfacer al Emperador y sus nobles invitados”, señala la sinopsis.

A lo largo de esta puesta en escena, la ironía invitará al público a evaluar su postura filosófica y examinar sus prejuicios sobre el arte, el artista y la transformación que ocurre en la vida cuando es iluminada por el arte.

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Escrita por Johann Bernhard y dirigida por Liza Sándigo, la obra cobra vida con la compañía teatral Axioma y el siguiente elenco:

  • Manuel Chitay como Max Gauner
  • Erick Frías como el Emperador
  • Johann Bernhard como Filipo Seftis
  • Sofía Cano como la señora Courtier
  • Sofía Reyes como Calissa
  • Liza Sándigo como Sanmarinense

El cuadro número 16 se presentará en una única función el martes 3 de noviembre del 2026, a las 20 horas, en la Alianza Francesa de Guatemala, ubicada en la 5a. calle 10-55, zona 13 de la capital.

Las entradas tienen un precio de Q75 en preventa y Q100 en taquilla, y pueden adquirirse por medio del teléfono 5877-5860. El parqueo es gratuito.

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Fecha

Martes 3 de noviembre del 2026

Hora

20 horas

Lugar

Alianza Francesa de Guatemala, ubicada en la 5a. calle 10-55, zona 13 de la capital

Precio

  • Preventa: Q75
  • Taquilla: Q100

Entradas

Pueden adquirirse por medio del teléfono 5877-5860

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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