Escenario
“El cuadro número 16”, una comedia satírica en torno al arte: fecha y precio de las entradas para su función en Guatemala
La obra de teatro "El cuadro número 16" invita al público a reír y reflexionar sobre el arte y el artista, con una única función en la ciudad de Guatemala.
El Emperador y Max Gauner llevarán al público de la risa a la reflexión, con esta comedia satírica en torno al arte y el artista. (Foto Prensa Libre: cortesía Axioma)
El cuadro número 16 llega a la Alianza Francesa de Guatemala con una comedia satírica para divertirse y reflexionar sobre qué es el arte y quién es el artista.
Inspirada en el cuento El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen, la obra de teatro sigue al aclamado pintor Max Gauner y a un crítico de arte, quienes han sido invitados a permanecer una temporada en el palacio imperial.
“El artista se enfrenta a su más grande reto cuando se le ordena completar una pintura diaria, con el fin de satisfacer al Emperador y sus nobles invitados”, señala la sinopsis.
A lo largo de esta puesta en escena, la ironía invitará al público a evaluar su postura filosófica y examinar sus prejuicios sobre el arte, el artista y la transformación que ocurre en la vida cuando es iluminada por el arte.
Escrita por Johann Bernhard y dirigida por Liza Sándigo, la obra cobra vida con la compañía teatral Axioma y el siguiente elenco:
- Manuel Chitay como Max Gauner
- Erick Frías como el Emperador
- Johann Bernhard como Filipo Seftis
- Sofía Cano como la señora Courtier
- Sofía Reyes como Calissa
- Liza Sándigo como Sanmarinense
El cuadro número 16 se presentará en una única función el martes 3 de noviembre del 2026, a las 20 horas, en la Alianza Francesa de Guatemala, ubicada en la 5a. calle 10-55, zona 13 de la capital.
Las entradas tienen un precio de Q75 en preventa y Q100 en taquilla, y pueden adquirirse por medio del teléfono 5877-5860. El parqueo es gratuito.
Fecha
Martes 3 de noviembre del 2026
Hora
20 horas
Lugar
Alianza Francesa de Guatemala, ubicada en la 5a. calle 10-55, zona 13 de la capital
Precio
- Preventa: Q75
- Taquilla: Q100
Entradas
Pueden adquirirse por medio del teléfono 5877-5860
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