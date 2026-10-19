“El libro de las danzas”: gastronomía, teatro y literatura se unen para financiar la cirugía del poeta Julio Serrano

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“El libro de las danzas”: gastronomía, teatro y literatura se unen para financiar la cirugía del poeta Julio Serrano

El arte se une por una causa benéfica. "El libro de las danzas" ofrecerá una experiencia para todos los sentidos, mientras recauda fondos para la cirugía del escritor.

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"El libro de las danzas": gastronomía, teatro y literatura se unen para financiar la cirugía del poeta Julio Serrano

Julio Serrano fue diagnosticado recientemente con un tumor cerebral denominado ependimoma en el cuarto ventrículo, que require una cirugía. (Foto Prensa Libre: Cortesía Andrea Bonilla)

Un evento que deleitará todos los sentidos a través del arte y la gastronomía, con una causa solidaria a favor de la operación del escritor y poeta guatemalteco Julio Serrano.

El libro de las danzas es una puesta en escena que incluye una cena de tres tiempos inspirada en la literatura de Serrano.

“Esta es una experiencia diferente. La poesía de Julio Serrano cobra vida a través del teatro bajo la dirección del actor, dramaturgo y director costarricense, Juan Pablo Cambronero”, explica Andrea Bonilla, artista y miembro del equipo organizador.

El evento contará con la participación de los artistas Javier Melgar Santoveña, Crista Zúñiga, Javier Jiménez, Laura Rosas y Andrea Bonilla, quienes serán los encargados de poner la obra en escena.

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Los versos del poeta no solo se verán en el escenario, sino que también se podrán saborear, pues los chefs Gabriela Uribe y Rodrigo Alvarado se inspiraron en la poesía de Serrano para crear platillos únicos que servirán durante la velada.

El libro de las danzas tendrá lugar el 24 de octubre del 2026, a las 19 horas, en el Mercadito de Lola, 3a. calle A 23-89, zona 15 de la capital.

El costo por persona es de Q275 e incluye la cena de tres tiempos y la puesta en escena. Para adquirir las entradas, se puede hacer un depósito a la cuenta monetaria del Banco Industrial número 455-023139-5. Para más información, comunicarse al teléfono 5622-8845.

Los fondos recaudados serán destinados a la cirugía de Julio Serrano, quien fue diagnosticado recientemente con un tumor cerebral denominado ependimoma en el cuarto ventrículo.

Fecha

24 de octubre del 2026

Hora

19 horas

Lugar

Mercadito de Lola, 3a. calle A 23-89, zona 15 de la capital

Precio

Q275 por persona

Entradas

Por medio de un depósito a la cuenta monetaria del Banco Industrial número 455-023139-5. Para más información, comunicarse al teléfono 5622-8845.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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