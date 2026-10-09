Rafael Álvarez Ovalle: actividades gratuitas por el 168 aniversario de su natalicio y el Día del Himno Nacional de Guatemala

En octubre se celebra el 168 aniversario del natalicio de Rafael Álvarez Ovalle, autor de la música del Himno Nacional de Guatemala. Para conmemorarlo, el museo que lleva su nombre en San Juan Comalapa, Chimaltenango, ha organizado varias actividades durante este mes.

Desde exposiciones artísticas y fotográficas con obras de estudiantes e imágenes históricas hasta la quinta edición del Certamen Nacional de Piano forman parte de las actividades programadas para los próximos días.

Rafael Álvarez Ovalle nació el 24 de octubre de 1858 en San Juan Comalapa, Chimaltenango. Autor de diversas obras, el músico guatemalteco es especialmente recordado por crear la música del Himno Nacional de Guatemala. Por ello, el 24 de octubre también se celebra el Día del Himno Nacional de Guatemala.

El museo en su honor fue fundado también en esa fecha, pero de 1984, en su tierra natal, según explicó Josué Perén, director del museo.

El lugar, que alberga objetos relacionados con la historia del artista, desde sus partituras originales e instrumentos musicales hasta álbumes fotográficos y prendas de vestir, se ha convertido en un santuario que recuerda su legado.

Las actividades para conmemorar el 168 aniversario de su natalicio, durante octubre del 2026, se celebrarán en la Casa de la Cultura, ubicada en la 1a. avenida 1-19, zona 3 de San Juan Comalapa, Chimaltenango.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público. A continuación, la agenda de los próximos días:

Concierto sinfónico “Obras del Maestro Álvarez”

Presentado por la Orquesta del Programa Pentagramas del Ministerio de Educación.

Fecha: jueves 15 de octubre del 2026

jueves 15 de octubre del 2026 Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura Rafael Álvarez Ovalle

V Certamen Nacional de Piano

Fundado en el 2022 por el pianista Josué Perén, este es un espacio para mostrar el talento pianístico de niños y jóvenes guatemaltecos. Las inscripciones para las categorías infantil (9 a 12 años) y juvenil (13 a 16 años) están abiertas hasta el 10 de octubre del 2026, por medio de este formulario, de forma gratuita.

Fecha: sábado 17 de octubre del 2026

sábado 17 de octubre del 2026 Hora: 9 horas

9 horas Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura Rafael Álvarez Ovalle

Desfile, festival y concurso de bandas escolares

El desfile recorrerá las calles y avenidas de San Juan Comalapa en honor al 168 aniversario del natalicio de Rafael Álvarez Ovalle.

Fecha: sábado 24 de octubre del 2026

sábado 24 de octubre del 2026 Hora: a partir de las 8.30 horas

a partir de las 8.30 horas Lugar: Garita Municipal de San Juan Comalapa

Concierto de marimba

El instrumento nacional de Guatemala será el protagonista de este concierto en honor a Rafael Álvarez Ovalle.

Fecha: sábado 24 de octubre del 2026

sábado 24 de octubre del 2026 Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura Rafael Álvarez Ovalle

Concierto por el Día del Artista Nacional

Presentado por el Coro Encanto y maestros de Ado Music, en honor a todos los artistas guatemaltecos.

Fecha: jueves 29 de octubre del 2026

jueves 29 de octubre del 2026 Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura Rafael Álvarez Ovalle

Exposición de arte

Con piezas de los estudiantes de Adomusic, bajo la dirección de la maestra Rosalinda Mux, artista comalapense.

Fechas: hasta el 31 de octubre del 2026

hasta el 31 de octubre del 2026 Horario: lunes a jueves, de 9 a 12 horas y de 14 a 17 horas, y los domingos, de 9 a 12 horas

lunes a jueves, de 9 a 12 horas y de 14 a 17 horas, y los domingos, de 9 a 12 horas Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura Rafael Álvarez Ovalle

Exposición fotográfica

Con imágenes históricas del traslado de los restos de Rafael Álvarez Ovalle, en 1988, desde el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala hacia su tierra natal, San Juan Comalapa, Chimaltenango.

Fechas: hasta el 31 de octubre del 2026

hasta el 31 de octubre del 2026 Horario: lunes a jueves, de 9 a 12 horas y de 14 a 17 horas, y los domingos, de 9 a 12 horas

lunes a jueves, de 9 a 12 horas y de 14 a 17 horas, y los domingos, de 9 a 12 horas Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura Rafael Álvarez Ovalle

Fecha

Octubre 2026

Hora

Diferentes horarios, según la actividad. El museo está abierto de lunes a jueves, de 9 a 12 horas y de 14 a 17 horas, y los domingos, de 9 a 12 horas.

Lugar:

Museo Rafael Álvarez Ovalle, Casa de la Cultura, 1a. avenida 1-19, zona 3 de San Juan Comalapa, Chimaltenango

Entrada

Gratuita

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