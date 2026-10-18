Hilary Swank y su embarazo después de los 50: así se defiende de las críticas

Si hace cuatro años Hilary Swank se enfrentó a las críticas por haberse embarazado por primera vez y dar a luz a sus gemelos con 48 años, ahora, los ataques son mayores, porque la actriz protagonista de Million Dollar Baby, le dará la bienvenida a su tercer hijo en diciembre próximo con 52 años.

Ella, quien está casada con Philip Schneider desde hace más de ocho años, ha dejado escuchar su voz y recientemente lo hizo en el programa que conduce la también actriz Drew Barrymore. En esa emisión, la artista subrayó que le molesta especialmente que a los hombres nadie les cuestiona que tengan hijos, incluso, después de los 80 años y que son solo las mujeres quienes tienen que cargar con ese tipo de críticas y hasta burlas.

Le contó a su colega y conductora que una mujer le había dicho que su decisión de embarazarse era irresponsable y que no podría estar mucho tiempo con sus hijos. Pero, inmediatamente, afirmó que se encuentra saludable y que nadie tiene certeza del tiempo que vivirá.

Un anuncio festivo

Aunque quedan menos de dos meses para el alumbramiento, pocos conocían la noticia, no fue sino hasta hace pocos días cuando hizo público su estado, a través de sus redes sociales. "Mucha gente me ha preguntado cuál será mi próximo proyecto; este se estrena en diciembre", escribió en el video que acompaña al anuncio.

En las imágenes publicadas aparece una animación con cuatro figuras que brillan de forma fluorescente en la oscuridad y, al mismo tiempo, bailan. Una de ellas aparece embarazada, refiere la agencia de noticias EFE.

Otras madres después de los 50

En Hollywood y el mundo se ha vuelto cada vez más común que las mujeres pospongan su maternidad. Algunas famosas que lo han hecho son:

Janet Jackson: Tuvo a su hijo Eissa Al-Mana en enero de 2017, cuando tenía casi 51 años.

Naomi Campbell: Dio a luz a su hija Valerie Morris en 2021, cuando ella tenía 50 años.

Brigitte Nielsen: Alumbró a su hija Frida a los 54 años.

Cameron Díaz: Se convirtió en mamá de su hijo Cardinal a los 51 años